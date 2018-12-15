В Україні зросли ціни на одяг та взуття
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. За рік в Україні одяг та взуття подорожчали на 2,1%. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
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При цьому, за місяць одяг подешевшав на 0,6%, взуття – на 0,7%.
Також, в Україні подорожчали предмети домашнього вжитку та побутова техніка. За рік – на 7%, за місяць – на 0,6%.
Нагадаємо, в Україні подешевшали яйця, фрукти та цукор.
Нагадаємо, в Україні хочуть продовжити заборону на експорт срібла і золота.
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