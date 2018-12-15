В Украине выросли цены на одежду и обувь
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. За год в Украине одежда и обувь подорожали на 2,1%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
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При этом, за месяц одежда подешевела на 0,6%, обувь - на 0,7%.
Также, в Украине подорожали предметы домашнего обихода и бытовая техника. За год - на 7%, за месяц - на 0,6%.
Напомним, в Украине подешевели яйца, фрукты и сахар.
Напомним, в Украине хотят продлить запрет на экспорт серебра и золота.
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