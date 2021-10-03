В Україні за добу зробили близько 53 тис. щеплень від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали понад 5,7 мільйона людей. При цьому загалом зробили вже близько 13 мільйонів щеплень. З них за останню добу — майже 53 тисяч, більшість — першою дозою. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
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“52 990 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 2 жовтня 2021 року. Одну дозу отримали 28 800 людей, повністю імунізовані — 24 190 людей”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що протягом доби працювали:
• 500 мобільних бригад,
• 1 706 пунктів щеплення;
• 385 центрів вакцинації.
“Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 173 270 людей, з них отримали одну дозу — 7 173 268 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози — 5 755 315 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 12 928 583 щеплення”, — зазначається в повідомленні.
Доповнення
В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.
Нагадаємо, міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко запропонував запровадити обов’язкові щеплення від коронавірусу для працівників закладів освіти, працівників міністерств, органів влади та місцевих державних адміністрацій.
Пізніше в уряді повідомили, що в Міністерстві охорони здоров’я затвердить перелік професій, яким обов’язково треба мати щеплення від COVID-19.
Згодом на сайті Федерації профспілок України оприлюднили проект наказу Міністерства охорони здоров’я про обов’язкові щеплення від коронавірусу, куди внесено попередньо до переліку освітян та чиновників.
Ляшко також зазначав, що освітян та чиновників, які відмовилися від обов’язкової вакцинації від COVID-19 будуть відсторонювати від роботи без збереження зарплати.