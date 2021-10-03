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В Украине за сутки совершили около 53 тыс. прививок от COVID-19

В Украине за сутки совершили около 53 тыс. прививок от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 18995 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 5,7 миллиона человек. При этом в целом сделали уже около 13000000 прививок. Из них за последние сутки - почти 53 тысяч, большинство - первой дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Цитата

“52990 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 2 октября 2021. Одну дозу получили 28800 человек полностью иммунизированы — 24190 челове”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в течение суток работали:
• 500 мобильных бригад,
• 1706 пунктов прививки;
• 385 центров вакцинации.

“С начала прививочной кампании привито 7173270 человек, из них получили одну дозу — 7173268 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 5755315 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 12928583 прививки ”, - отмечается в сообщении.

Дополнение

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.

Напомним, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко предложил ввести обязательные прививки от коронавируса для работников учебных заведений, работников министерств, органов власти и местных государственных администраций.

Позже в правительстве сообщили , что в Министерстве здравоохранения утвердит перечень профессий, которым обязательно надо иметь прививки от COVID-19.

Впоследствии на сайте Федерации профсоюзов Украины обнародовали проект приказа Министерства здравоохранения об обязательных прививках от коронавируса, куда внесены предварительно в перечень педагогов и чиновников.

Ляшко также отмечал, что педагогов и чиновников, которые отказались от обязательной вакцинации от COVID-19 будут отстранять от работы без сохранения зарплаты.

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