В Украине за сутки совершили около 53 тыс. прививок от COVID-19

КИЕВ. 3 октября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 5,7 миллиона человек. При этом в целом сделали уже около 13000000 прививок. Из них за последние сутки - почти 53 тысяч, большинство - первой дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.