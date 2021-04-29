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В Україні за добу щепили від коронавірусу 70 тисяч людей

В Україні за добу щепили від коронавірусу 70 тисяч людей

Київ • УНН

 • 16334 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. В Україні за минулу добу, 28 квітня, щепили від коронавірусної хвороби COVID-19 понад 70 тисяч людей, загалом кількість вакцинованих сягає майже 630 тисяч, при чому 10 отримали повний курс вакцинації. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.

Цитата:

"70 469 людей щеплено проти COVID-19 за добу 28 квітня 2021 року в Україні. 629 184 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 629 182 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 10 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)", - повідомив Степанов.

Деталі

Щеплення проводилось 267 мобільними бригадами з імунізації та 1 693 пунктами щеплення.

"Станом на 28 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 501 690 людей", - додав голова МОЗ.

При цьому в Україні зафіксовано вже 2,059 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 28 квітня, - 11,6 тисячі, що більше, ніж добою раніше. Зокрема, за минулу захворіли 518 дітей та 259 медпрацівників. Госпіталізовано за минулу добу через COVID-19 – 3 096 осіб.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

  • місто Київ – 940 випадків/ 7 736 щеплень;
  • Вінницька область – 276 випадків/ 4 015 щеплень;
  • Волинська область – 345 випадків/ 1 467 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 1 021 випадок/ 5 791 щеплення;
  • Донецька область – 809 випадків/ 1 721 щеплення;
  • Житомирська область – 385 випадків/ 2 273 щеплення;
  • Закарпатська – 141 випадок/ 1 080 щеплень;
  • Запорізька область – 546 випадків/ 1 049 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 184 випадки/ 916 щеплень;
  • Київська область – 341 випадок/ 5 685 щеплень;
  • Кіровоградська область – 174 випадки/ 1 466 щеплень;
  • Луганська область – 271 випадок/ 539 щеплень;
  • Львівська область – 667 випадків/ 3 889 щеплень;
  • Миколаївська область – 311 випадків/ 2 281 щеплення;
  • Одеська область – 518 випадків/ 2 683 щеплення;
  • Полтавська область – 666 випадків/ 5 640 щеплень;
  • Рівненська область – 386 випадків/ 1 713 щеплень;
  • Сумська область – 429 випадків/ 2 435 щеплень;
  • Тернопільська область – 312 випадків/ 1 755 щеплень;
  • Харківська область – 1 203 випадки/ 6 234 щеплення;
  • Херсонська область – 277 випадків/ 2 930 щеплень;
  • Хмельницька область – 461 випадок/ 1 128 щеплень;
  • Черкаська область – 444 випадки/ 3 141 щеплення;
  • Чернівецька область – 131 випадок/ 909 щеплень;
  • Чернігівська область – 389 випадків/ 1 993 щеплення.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Вакцинація в Україні

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії. Її Україна отримала 500 тис. доз.

При цьому 25 березня до України з Китаю прибула перша партія вакцини проти COVID-19 CoronaVac у 215 тис. доз виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. В Україні регіони почали отримувати вакцину від Sinovac 13 квітня, а 14 квітня розпочалися щеплення.

Зранку 16 квітня в Україну прибула перша партія вакцини Pfizer у межах механізму COVAX — 117 тис. доз. Щеплення нею почали робити 18 квітня.

Також в межах COVAX 23 квітня Україна отримала ще 367 тис. доз вакцини AstraZeneca виробництва Південної Кореї.

Раніше голова МОЗ Максим Степанов також розповів, що компанія Pfizer підписала рамковий договір про постачання в Україну 10 млн доз вакцин. Очікується, що перші партії за цим контрактом почнуть надходити вже найближчими місяцями.

В цілому наразі Україна повинна отримати 32 млн доз вакцин.

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