В Украине за сутки привили от коронавируса 70 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Украине за минувшие сутки, 28 апреля, привили от коронавирусной болезни COVID-19 более 70 тысяч человек, в общем число вакцинированных достигает почти 630 тысяч, причем 10 получили полный курс вакцинации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
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"70 469 человек привито против COVID-19 за сутки 28 апреля 2021 года в Украине. 629 184 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 629 182 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 10 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом)", - сообщил Степанов.
Детали
Прививки проводились 267 мобильными бригадами по иммунизации и 1693 пунктами прививки.
"По состоянию на 28 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 501 690 человек", - добавил глава Минздрава.
При этом в Украине зафиксировано уже 2,059 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 28 апреля, - 11,6 тысячи, что больше, чем сутками ранее. В частности, за минувшие заболели 518 детей и 259 медработников. Госпитализированы за минувшие сутки из-за COVID-19 - 3096 человек.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
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- Киев - 940 случаев / 7736 прививок;
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- Винницкая область - 276 случаев / 4015 прививок;
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- Волынская область - 345 случаев / 1467 прививок;
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- Днепропетровская область - 1021 случай / 5791 прививки;
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- Донецкая область - 809 случаев / 1721 прививки;
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- Житомирская область - 385 случаев / 2273 прививки;
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- Закарпатская - 141 случай / 1080 прививок;
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- Запорожская область - 546 случаев / 1049 прививок;
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- Ивано-Франковская область - 184 случая / 916 прививок;
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- Киевская область - 341 случай / 5685 прививок;
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- Кировоградская область - 174 случая / 1466 прививок;
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- Луганская область - 271 случай / 539 прививок;
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- Львовская область - 667 случаев / 3889 прививок;
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- Николаевская область - 311 случаев / 2281 прививки;
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- Одесская область - 518 случаев / 2683 прививки;
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- Полтавская область - 666 случаев / 5640 прививок;
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- Ровенская область - 386 случаев / 1713 прививок;
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- Сумская область - 429 случаев / 2435 прививок;
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- Тернопольская область - 312 случаев / 1755 прививок;
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- Харьковская область - 1203 случая / 6234 прививки;
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- Херсонская область - 277 случаев / 2930 прививок;
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- Хмельницкая область - 461 случай / 1128 прививок;
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- Черкасская область - 444 случая / 3141 прививки;
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- Черновицкая область - 131 случай / 909 прививок;
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- Черниговская область - 389 случаев / 1993 прививки.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Вакцинация в Украине
В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии. Ее Украина получила 500 тыс. доз.
При этом 25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия вакцины против COVID-19 CoronaVac в 215 тыс. доз производства китайской компании Sinovac Biotech. В Украине регионы начали получать вакцину от Sinovac 13 апреля, а 14 апреля начались прививки.
Утром 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX - 117 тыс. доз. Прививки ею начали делать 18 апреля.
Также в рамках COVAX 23 апреля Украина получила еще 367 тыс. доз вакцины AstraZeneca производства Южной Кореи.
Ранее глава Минздрава Максим Степанов также рассказал, что компания Pfizer подписала рамочный договор о поставках в Украину 10 млн доз вакцин. Ожидается, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы.
В целом в настоящее время Украина должна получить 32 млн доз вакцин.