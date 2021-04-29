В Украине за сутки привили от коронавируса 70 тысяч человек

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Украине за минувшие сутки, 28 апреля, привили от коронавирусной болезни COVID-19 более 70 тысяч человек, в общем число вакцинированных достигает почти 630 тысяч, причем 10 получили полный курс вакцинации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.