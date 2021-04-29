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В Україні вже 2,059 млн випадків COVID-19, за добу - 11 627

В Україні вже 2,059 млн випадків COVID-19, за добу - 11 627

Київ • УНН

 • 16654 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,059 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 28 квітня, - 11,6 тисячі, що більше, ніж добою раніше. Одужалих за добу більше, ніж захворілих. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.

Деталі

Так, з 2 059 465 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 11 627 інфікованих, що більше, ніж добою раніше.

Внаслідок хвороби загалом в країні на сьогодні померли 43 778 людей, з них за добу - 387.

Одужали від хвороби вже 1 635 333 людей, з них за добу - 18 442.

Активних хворих на сьогодні 380 354 особи, зменшення кількості за добу на 7 202.

Регіони-лідери за добовим приростом випадків COVID-19: Харківська область (1203), Дніпропетровська область (1021), місто Київ (940).

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

Раніше Прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в "червоній" зоні.

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