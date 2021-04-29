В Украине уже 2,059 млн случаев COVID-19, за сутки - 11 627

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,059 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 28 апреля, - 11,6 тысячи, что больше, чем сутками ранее. Выздоровевших за сутки больше, чем заболевших. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.