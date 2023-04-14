В Україні посіяно перші гектари кукурудзи - Мінагрополітики

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Станом на середину квітня українські аграрії посіяли вже 722,4 тис. га зернових та зернобобових культур, з яких:



ярого ячменю – 436 тис. га;



ярої пшениці – 142,8 тис. га;



гороху – 84,7 тис. га;



вівса – 53,6 тис. га;



проса – 0,7 тис. га.



До сівби кукурудзи приступили аграрії Сумщини, посіяно – 0,7 тис. га.

За минулий тиждень всього посіяно 102 тис. га зернових та зернобобових культур, лідерами за останні сім днів є сільгосптоваровиробники Волині – 19 тис. га.

До сівби цукрових буряків приступили аграрії Вінниччини, Волині, Рівненщини, Тернопільщини, Хмельниччини, Черкащини, посіяно – 32,7 тис. га.

Соняшник сіють сільгоспвиробники Івано-Франківщини, Київщини, Миколаївщини, Одещини, Сумщини, Тернопільщини, Харківщини, Хмельниччини, Буковини, посіяно – 37,2 тис. га.

Нагадаємо

В Україні почали завершувати посівну ранніх зернових.

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