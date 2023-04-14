В Україні посіяно перші гектари кукурудзи - Мінагрополітики
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. З початку квітня вже посіяно 722,4 тис. га зернових та зернобобових культур. Сумщина почала сіяти кукурудзу. Лідером польових робіт за останній тиждень стала Волинь - 19 тис. га. Цукрових буряків вже насіяли на 32,7 тис. га., а соняшнику на 37,2 тис. га., повідомили в Мінагрополітики, пише УНН.
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Станом на середину квітня українські аграрії посіяли вже 722,4 тис. га зернових та зернобобових культур, з яких:
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- ярого ячменю – 436 тис. га;
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- ярої пшениці – 142,8 тис. га;
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- гороху – 84,7 тис. га;
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- вівса – 53,6 тис. га;
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- проса – 0,7 тис. га.
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До сівби кукурудзи приступили аграрії Сумщини, посіяно – 0,7 тис. га.
За минулий тиждень всього посіяно 102 тис. га зернових та зернобобових культур, лідерами за останні сім днів є сільгосптоваровиробники Волині – 19 тис. га.
До сівби цукрових буряків приступили аграрії Вінниччини, Волині, Рівненщини, Тернопільщини, Хмельниччини, Черкащини, посіяно – 32,7 тис. га.
Соняшник сіють сільгоспвиробники Івано-Франківщини, Київщини, Миколаївщини, Одещини, Сумщини, Тернопільщини, Харківщини, Хмельниччини, Буковини, посіяно – 37,2 тис. га.
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