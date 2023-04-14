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В Украине посеяны первые гектары кукурузы - Минагрополитики

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. С начала апреля уже посеяно 722,4 тыс. га зерновых и зернобобовых культур. Сумщина начала сеять кукурузу. Лидером полевых работ за последнюю неделю стала Волынь - 19 тыс. га. Сахарной свеклы уже посеяли на 32,7 тыс. га, а подсолнечника на 37,2 тыс. га, сообщили в Минагрополитики, пишет УНН

Детали

По состоянию на середину апреля украинские аграрии посеяли уже 722,4 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, из которых:

  • ярового ячменя – 436 тыс. га;
  • яровой пшеницы – 142,8 тыс. га;
  • гороха – 84,7 тыс. га;
  • овса – 53,6 тыс. га;
  • проса – 0,7 тыс. га.

К севу кукурузы приступили аграрии Сумщины, посеяно – 0,7 тыс. га.

За прошедшую неделю всего посеяно 102 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, лидерами за последние семь дней являются сельхозтоваропроизводители Волыни – 19 тыс. га.

К севу сахарной свеклы приступили аграрии Винницкой, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской областей, посеяно – 32,7 тыс. га.

Подсолнечник сеют сельхозпроизводители Ивано-Франковской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Буковины, посеяно – 37,2 тыс. га.

Напомним

В Украине начали завершать посевную ранних зерновых.

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