В Украине посеяны первые гектары кукурузы - Минагрополитики

Детали

По состоянию на середину апреля украинские аграрии посеяли уже 722,4 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, из которых:



ярового ячменя – 436 тыс. га;



яровой пшеницы – 142,8 тыс. га;



гороха – 84,7 тыс. га;



овса – 53,6 тыс. га;



проса – 0,7 тыс. га.



К севу кукурузы приступили аграрии Сумщины, посеяно – 0,7 тыс. га.

За прошедшую неделю всего посеяно 102 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, лидерами за последние семь дней являются сельхозтоваропроизводители Волыни – 19 тыс. га.

К севу сахарной свеклы приступили аграрии Винницкой, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской областей, посеяно – 32,7 тыс. га.

Подсолнечник сеют сельхозпроизводители Ивано-Франковской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Буковины, посеяно – 37,2 тыс. га.

Напомним

В Украине начали завершать посевную ранних зерновых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Херсонщине россияне обстреливают заминированные сельскохозяйственные земли - Гуменюк