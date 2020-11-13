В Україні подорожчав алкоголь: найбільше – пиво і вино

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Так, ціни на горілку підвищилися на 3%, до 92,4 грн за пляшку горілки об’ємом 0,5 л.

Також, зросли ціни на вино. У жовтні цього року пляшка столового вина вітчизняного виробництва об’ємом 0,75 л коштувала в середньому 66,9 грн, тоді як у жовтні 2018 року – 61,8 грн (+8%)

Досить суттєво зросла вартість пива вітчизняного виробництва - на 18%, до 17,6 грн за пляшку напою об’ємом 0,5 л.

Нагадаємо, що українці надають перевагу алкоголю вітчизняного виробництва. На думку експертів, це пояснюється високою якістю напоїв і його помірними цінами, на відміну від імпортного.

Як писав УНН раніше, до ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю відносяться такі лікеро-горілчані компанії як: "Баядера — Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Др.Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").