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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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В Украине подорожал алкоголь: больше всего - пиво и вино

Киев  •  УНН

 • 39996 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. За два года в Украине выросли цены на водку, пиво и вино. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает УНН.

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Так, цены на водку повысились на 3%, до 92,4 грн за бутылку водки объемом 0,5 л.

Также, возросли цены на вино. В октябре этого года бутылка столового вина отечественного производства объемом 0,75 л стоила в среднем 66,9 грн, тогда как в октябре 2018 года - 61,8 грн (+8%)

Достаточно существенно возросла стоимость пива отечественного производства - на 18%, до 17,6 грн за бутылку напитка объемом 0,5 л.

Напомним, что украинцы предпочитают алкоголь отечественного производства. По мнению экспертов, это объясняется высоким качеством напитков и его умеренными ценами, в отличие от импортного.

Как писал УНН ранее, в ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя относятся такие ликеро-водочные компании как: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Др.Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").

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