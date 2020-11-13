В Украине подорожал алкоголь: больше всего - пиво и вино
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. За два года в Украине выросли цены на водку, пиво и вино. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает УНН.
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Так, цены на водку повысились на 3%, до 92,4 грн за бутылку водки объемом 0,5 л.
Также, возросли цены на вино. В октябре этого года бутылка столового вина отечественного производства объемом 0,75 л стоила в среднем 66,9 грн, тогда как в октябре 2018 года - 61,8 грн (+8%)
Достаточно существенно возросла стоимость пива отечественного производства - на 18%, до 17,6 грн за бутылку напитка объемом 0,5 л.
Напомним, что украинцы предпочитают алкоголь отечественного производства. По мнению экспертов, это объясняется высоким качеством напитков и его умеренными ценами, в отличие от импортного.
Как писал УНН ранее, в ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя относятся такие ликеро-водочные компании как: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Др.Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").