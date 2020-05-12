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В Україні подешевшали м'ясо, яйця та олія

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. З початку року в Україні подешевшало лише м'ясо, яйця і соняшникова олія. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

В Україні подешевшали м'ясо, яйця та олія

Так, м’ясо та м’ясопродукти впали в ціні на 0,9%, яйця подешевшали на 22,1%, олія соняшникова — на 0,2%.

Інші продукти харчування із переліку “соціальних” зросли в ціні.

Зокрема, хліб і хлібопродукти подорожчали на 4,2%, цукор — на 7,6%, риба та рибопродукти — на 1,1%, масло — на 0,6%.

Досить відчутно зросли ціни на овочі та фрукти — на 14% та 19,8% відповідно.

Нагадаємо, найдешевше м’ясо в Україні — курятина. В І кварталі 2020 року ціни на курятину зменшив на 11% найбільший виробник — компанія МХП (Наша Ряба). 

Раніше УНН повідомляв, що ціни на курятину в Україні на третину нижчі, ніж у ЄС. 

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