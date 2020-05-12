В Украине подешевели мясо, яйца и подсолнечное масло
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. С начала года в Украине подешевели только мясо, яйца и подсолнечное масло. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Так, мясо и мясопродукты упали в цене на 0,9%, яйца подешевели на 22,1%, масло подсолнечное - на 0,2%.
Другие продукты питания из перечня "социальных" выросли в цене.
В частности, хлеб и хлебопродукты подорожали на 4,2%, сахар - на 7,6%, рыба и рыбопродукты - на 1,1%, масло - на 0,6%.
Достаточно ощутимо выросли цены на овощи и фрукты - на 14% и 19,8% соответственно.
Напомним, самое дешевое мясо в Украине - курятина. В I квартале 2020 года цены на курятину уменьшил на 11% крупнейший производитель - компания МХП (Наша Ряба).
Ранее УНН сообщал, что цены на курятину в Украине на треть ниже, чем в ЕС.