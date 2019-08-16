В Україні оголосили штормове попередження на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. В Україні оголосили штормове попередження на суботу, 17 серпня, - на сході країни очікуються зливи та грози. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"17 серпня у східних областях грози, подекуди значні дощі, град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - вказали синоптики.
Нагадаємо, 16 серпня на півночі і місцями на півдні України очікуються дощі, температура повітря сягатиме 30 градусів тепла.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода на вихідних.