В Украине объявили штормовое предупреждение на завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. В Украине объявили штормовое предупреждение на субботу, 17 августа - на востоке страны ожидаются ливни и грозы. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"17 августа в восточных областях грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - указали синоптики.
Напомним, 16 августа на севере и местами на юге Украины ожидаются дожди, температура воздуха будет достигать 30 градусов тепла.
Ранее синоптики рассказали, какой будет погода на выходных.