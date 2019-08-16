В Украине объявили штормовое предупреждение на завтра

"17 августа в восточных областях грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - указали синоптики.

Напомним, 16 августа на севере и местами на юге Украины ожидаются дожди, температура воздуха будет достигать 30 градусов тепла.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода на выходных.