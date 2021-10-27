В Україні не планують запроваджувати локдаун - Шмигаль

Цитата:

“Ми не плануємо запроваджувати локдаун. Сформулюю по-іншому: ми не хочемо запроваджувати локдаун, тому що наша економіка набирає оборотів, і локдаун, звичайно ж, дуже негативно впливає на економічний розвиток, зростання ВВП”, - сказав Шмигаль.

Деталі

З його слів, при запроваджені “червоних” зон, як в кожній окремій області, так і в державі в цілому, запроваджується обмеження, які діють у “червоних” зонах.

“Держава витратила мільярди гривень з державного бюджету на те, щоб доставити вакцини в Україну. Вакцинація населення, 70% вакцинованого населення – це означає, що пандемію практично буде поборено, і ми взагалі можемо знімати обмеження в державі”, - додав Прем’єр.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень - 20 вересня. Основна особливість нових правил - на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження зокрема "червоної" зони. Сертифікати є двох видів - "жовті" та "зелені".

20 вересня уряд продовжив дію карантину до нового року. Україна перейшла у "жовту" зону карантину з 23 вересня.

Наразі у “червоній” зоні перебуває 8 областей. "Червону" зону карантину з 30 жовтня запроваджують ще у 7 областях України, зокрема Київській.

Таким чином, ще до початку листопада більше ніж половина України потрапить у “червону” зону через поширення COVID-19, а саме — 15 областей.

“Червоний” рівень епіднебезпеки передбачає низку обмежень. Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо. Також є обмеження щодо транспорту.