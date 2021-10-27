В Украине не планируют вводить локдаун - Шмыгаль

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“Мы не планируем вводить локдаун. Сформулирую по-другому: мы не хотим вводить локдаун, потому что наша экономика набирает обороты, и локдаун, конечно же, очень негативно влияет на экономическое развитие, рост ВВП”, - сказал Шмигаль.

Детали

По его словам, при введении "красных" зон, как в каждой отдельной области, так и в государстве в целом, вводятся ограничения, действующие в "красных" зонах.

“Государство потратило миллиарды гривен из государственного бюджета на доставку вакцин в Украину. Вакцинация населения, 70% вакцинированного населения – это означает, что пандемия практически будет преодолена, и мы вообще можем снимать ограничения в государстве”, - добавил Премьер.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю - 20 сентября. Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения в частности "красной" зоны. Сертификаты есть двух видов - "желтые" и "зеленые".

20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в "желтую" зону карантина с 23 сентября.

В настоящее время в "красной" зоне находится 8 областей. "Красную" зону карантина с 30 октября вводят еще в 7 областях Украины, в том числе Киевской.

Таким образом, еще до начала ноября более половины Украины попадет в "красную" зону из-за распространения COVID-19, а именно — 15 областей.

"Красный" уровень эпиднебезопасности предполагает ряд ограничений. В частности, запрещается работа общепитов, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т.п. Также есть ограничения по транспорту.