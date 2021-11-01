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В Україні хочуть почати повномасштабне виробництво "Байрактарів"

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. В Україні планують побудувати завод і налагодити повномасштабне виробництво безпілотних літальних апаратів “Байрактар”. Про це заявив надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар в інтерв’ю “Радіо Свобода”, передає УНН.

В Україні хочуть почати повномасштабне виробництво "Байрактарів"

Боднар повідомив, що виробничі потужності, на яких виробляють безпілотники у Туреччині, “досить заповнені”, тому турецька сторона зацікавлена у відкритті нового заводу з виробництва безпілотників.

Цитата

“Вже роботи ведуться щодо того, аби виділити відповідну земельну ділянку, щоб розпочати предметні роботи зі спорудження цього центру збереження і ремонту. І так само паралельним треком ідуть роботи щодо створення виробничих потужностей і започаткування виробництва „Байрактарів“ в Україні. Я не скажу конкретних часових рамок, щоб не створювати помилкове враження для наших глядачів чи слухачів, але, насправді, роботи ідуть досить швидкими темпами і це точно не роки, а місяці”, — сказав посол.

Деталі

За його словами, йдеться про повномасштабне виробництво безпілотних апаратів “з нуля”, які можуть використовуватись як для потреб Збройних сил України, так і для постачання на ринки третіх країн.

“Байрактари” зацікавили зараз багато країн, і вже є попередні контракти з деякими європейськими державами. Киргизстан, наприклад, так само закуповує їх. І виробничі потужності в Туреччині, мені здається, досить заповнені. Тому додаткові виробничі потужності повного циклу також і в інтересі турецької сторони, щоб освоювати нові ринки і спільно проводити як випробування, так і пізніше, можливо, навчання деяких іноземних колег, аби володіти цією технологією і спільно формувати оборонну сферу“, — заявив Боднар.

Що було раніше

Глави МЗС України і Туреччини обговорили виробництво “Байрактарів”. Анкара також зацікавлена у можливостях “Антонова”.

Доповнення

ЗСУ 26 жовтня 2021 року вперше застосували дрон Bayraktar у зоні ООС. Після цього у МЗС ФРН через це висловили “занепокоєння”, зазначивши зокрема, що, на їхню думку, це є порушенням Мінських угод.

Згодом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна нічого не порушила, застосувавши безпілотник Bayraktar у районі проведення ООС.

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомляв, що українські ударні безпілотники Bayraktar TB2 насправді вже понад пів року виходять на бойове чергування, а їхні екіпажі готові завдавати удари вдень і вночі.

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