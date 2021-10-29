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Bayraktar в Україні вже пів року виходять на бойове чергування - генерал Наєв

Київ • УНН

 • 33556 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Українські ударні безпілотники Bayraktar TB2 насправді вже понад пів року виходять на бойове чергування, а їхні екіпажі готові завдавати удари вдень і вночі. Про це в інтерв'ю BBC News Україна розповів командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв, пише УНН.

Bayraktar в Україні вже пів року виходять на бойове чергування - генерал Наєв

Цитата:

"Вони перебувають на бойовому чергуванні ще з весни цього року, коли було посилення батальйонно-тактичних груп Росії (біля кордонів України та в Криму - ред). Проводили розвідку і тренування", - розповів Наєв.

Деталі

Генерал зауважив, що українські "Байрактари" з березня 2021 року "показали свою ефективність для розвідки і давали практичні дані про супротивника".

"Вони патрулюють не лише Донбас, а і південь та північ України. Літали у квітні, а також, коли були (російсько-білоруські - ред.) навчання "Запад-2021". Там, де зростає рівень воєнної загрози, Збройні сили України застосовують весь свій спектр озброєнь, у тому числі і "Байрактари", - пояснив Наєв.

Після першого бойового застосування "Байрактару" на Донбасі 26 жовтня, коли боєприпас з ударного дрона вразив гармату так званої "1-ї Слов'янської бригади ДНР", але при цьому розрахунок вижив, у медіа з'явилися припущення, що тоді використали "учбову ракету". "Байрактар" застосували по рішенню генерал-лейтенанта Павлюка (командувача ООС на Донбасі - ред.), тому треба питати в нього. Але точно знаю, що навіть ті "Байрактари", які ведуть розвідку, завжди підіймаються у повітря з бойовим боєкомплектом", - розповів Наєв.

Наразі відомо, що українська армія має 12 "Байрактарів" - це два комплекти по шість літальних апаратів, кількох станцій управління та кілька сотень боєприпасів до них.

"Коли Україна закупила ці комплекси, то відбулася і відповідна підготовка персоналу для них. Зараз всі екіпажі "Байрактарів" готові до розвідки вдень і вночі, а також до бойового застосування - також вдень і вночі", - відзначив генерал Наєв.

За його словами, "Байрактари" будуть застосовуватися там, де потрібне посилення".

"Є вся інфраструктура для них, органи управління і відпрацьовані питання взаємодії з іншими силами", - додав Сергій Наєв.

Доповнення

ЗСУ вперше застосували дрон Bayraktar у зоні ООС 26 жовтня. Після цього у МЗС ФРН висловили занепокоєння через, зокрема, повідомлення, що ЗСУ у відповідь на артобстріл і загибель одного та поранення ще одного військового застосували дрон. Україна нічого не порушила, застосувавши безпілотник Bayraktar у районі проведення ООС, відповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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