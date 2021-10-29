Bayraktar в Украине уже полгода выходят на боевое дежурство - генерал Наев

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"Они находятся на боевом дежурстве еще с весны этого года, когда было усиление батальонно-тактических групп России (возле границ Украины и в Крыму – ред). Проводили разведку и тренировку", – рассказал Наев.

Детали

Генерал отметил, что украинские "Байрактары" с марта 2021 года "показали свою эффективность для разведки и давали практические данные о противнике".

Они патрулируют не только Донбасс, но и юг и север Украины. Летали в апреле, а также, когда были (российско-белорусские - ред.) учения "Запад-2021". Там, где растет уровень военной угрозы, Вооруженные силы Украины применяют весь свой спектр вооружений, в том числе и "Байрактары", - пояснил Наев.

После первого боевого применения "Байрактара" на Донбассе 26 октября, когда боеприпас с ударного дрона поразил пушку так называемой "1-й Славянской бригады ДНР", но при этом расчет выжил, в медиа появились предположения, что тогда использовали "учебную ракету". "Байрактар" применили по решению генерал-лейтенанта Павлюка (командующего ООС на Донбассе – ред.), поэтому нужно спрашивать у него. Но точно знаю, что даже "Байрактары", которые ведут разведку, всегда поднимаются в воздух с боевым боекомплектом", - рассказал Наев.

Известно, что у украинской армии 12 "Байрактаров" - это два комплекта по шесть летательных аппаратов, несколько станций управления и несколько сотен боеприпасов к ним.

"Когда Украина закупила эти комплексы, то состоялась и соответствующая подготовка персонала для них. Сейчас все экипажи "Байрактаров" готовы к разведке днем и ночью, а также боевому применению - также днем и ночью", - отметил генерал Наев.

По его словам, "Байрактары" будут применяться там, где необходимо усиление".

"Есть вся инфраструктура для них, органы управления и отработаны вопросы взаимодействия с другими силами", – добавил Сергей Наев.

Дополнение

ВСУ впервые применили дрон Bayraktar в зоне ООС 26 октября. После этого в МИД ФРГ выразили обеспокоенность из-за, в частности, сообщения, что ВСУ в ответ на артобстрел и гибель одного и ранение еще одного военного применили дрон. Украина ничего не нарушила, применив беспилотник Bayraktar в районе проведения ООС, ответил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.