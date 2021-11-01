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В Украине хотят начать полномасштабное производство"Байрактаров"

Киев • УНН

 • 28581 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Украине планируют построить завод и наладить полномасштабное производство беспилотных летательных аппаратов “Байрактар”. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью “Радио Свобода”, передает УНН.

В Украине хотят начать полномасштабное производство"Байрактаров"

Боднар сообщил, что производственные мощности, на которых производят беспилотники в Турции “достаточно заполнены”, поэтому турецкая сторона заинтересована в открытии нового завода по производству беспилотников.

Цитата

“Уже работы ведутся относительно того, чтобы выделить соответствующий земельный участок, чтобы начать предметные работы по сооружению этого центра хранения и ремонта. И так же параллельным треком идут работы по созданию производственных мощностей и начала производства „Байрактаров“ в Украине. Я не скажу конкретных временных рамок, чтобы не создавать ложное впечатление для наших зрителей или слушателей, но, на самом деле, работы идут довольно быстрыми темпами и это точно не годы, а месяцы”, — сказал посол.

Детали

По его словам, речь идет о полномасштабном производстве беспилотных аппаратов “с нуля”, которые могут использоваться как для нужд Вооруженных сил Украины, так и для поставок на рынки третьих стран.

“Байрактары” заинтересовали сейчас многие страны, и уже есть предварительные контракты с некоторыми европейскими государствами. Кыргызстан, например, так же закупает их. И производственные мощности в Турции, мне кажется, достаточно заполнены. Поэтому дополнительные производственные мощности полного цикла также и в интересе турецкой стороны, чтобы осваивать новые рынки и совместно проводить как испытания, так и позже, возможно, обучения некоторых иностранных коллег, чтобы владеть этой технологией и совместно формировать оборонную сферу“, — заявил Боднар.

Что было раньше

Главы МИД Украины и Турции обсудили производство “Байрактаров”. Анкара также заинтересована в возможностях “Антонова”.

Дополнение

ВСУ 26 октября 2021 года впервые применили дрон Bayraktar в зоне ООС. После этого в МИД ФРГ из-за этого выразили “беспокойство”, отметив в частности, что, по их мнению, это является нарушением Минских соглашений.

Впоследствии министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ничего не нарушила, применив беспилотник Bayraktar в районе проведения ООС.

Командующий Объединенных сил ВСУ, генерал-лейтенант Сергій Наев сообщал, что украинские ударные беспилотники Bayraktar TB2 на самом деле уже более чем пол года выходят на боевое дежурство, а их экипажи готовы наносить удары днем и ночью.

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