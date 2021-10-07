Глави МЗС України і Туреччини обговорили виробництво “Байрактарів”. Анкара також зацікавлена у можливостях “Антонова”
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ Турецької Республіки Мевлют Чавушоглу у четвер зустрівся у Львові зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою. Дипломати обговорили низку важливих тем, зокрема співробітництво у сфері оборонної промисловості, передає кореспондент УНН.
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“Ми обговорювали сьогодні подальший розвиток військово-технічного співробітництва, зокрема виробництво безпілотників Bayraktar в Україні. Туреччина також цікавиться можливостями українського „Антонова“. Ефективність наших літаків була яскраво доведена під час ліквідації пожеж у Туреччині”, — зазначив Кулеба під час спільної пресконференції міністрів.
Деталі
Міністри обговорили також перспективи подальшої українсько-турецької співпраці у сферах політики та безпеки, торгівлі та інвестицій, енергетики, інфраструктури, транспорту та літакобудування.
Додамо
7-8 жовтня міністр закордонних справ Турецької Республіки здійснює робочий візит до України на запрошення Кулеби. у Львові глави української та турецької дипломатії мали провести дев’яте засідання Спільної групи стратегічного планування. Переговори спрямовані на підготовку до проведення Стратегічної ради високого рівня під головуванням президентів України і Туреччини на початку 2022 року в Києві.
8 жовтня Дмитро Кулеба і Мевлют Чавушоглу завітають до Львівського національного університету ім. І. Франка, де візьмуть участь у міжнародній конференції “Дипломатія єднає: новітні перспективи спільних традицій”.