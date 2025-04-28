В Україну повертається довгоочікуване тепло: прогноз погоди на 29 квітня
Київ • УНН
29 квітня в Україні переважатиме суха та сонячна погода, температура повітря вдень прогріється до +15…+19 °C. Невеликий дощ можливий лише в Чернігівській та Сумській областях.
В Україні у вівторок, 29 квітня очікується суха і сонячна погода. Невеликі дощі можливі у Чернігівській та Сумській областях, повідомила синоптик Наталія Діденко, пише УНН.
Деталі
Україна завтра належатиме до масштабної області підвищеного атмосферного тиску, яка займає значну частину Європи. Карта. Тому 29-го квітня переважатиме суха, із сонцем, погода
За словами Діденко, лише ввечері атмосферний фронт із північного сходу зумовить невеликий дощ у Чернігівській та Сумській областях. Температура повітря найближчої ночі очікується в межах +2…+8 °C. Заморозки можливі на Лівобережжі України.
У вівторок впродовж дня відчутно потеплішає. Температура повітря коливатиметься в межах +15…+19 °C.
"Вітер західний, північно-західний, на півночі, заході та в центральній частині часом рвучкий, сильний", - зазначила Діденко.
Погода в Києві
У Києві 29 квітня опадів не очікується. Вночі +4…+6 °C. Вдень повітря прогріється до +18 °C.
"Заморозки на тижні відступатимуть, вдень стане тепліше, проте поки що нещодавніх +27 не буде. За дощами будемо стежити разом", - зазначила Діденко.
Доповнення
В Укргідрометцентрі повідомили, що у понеділок, 28 квітня, Україну чекає невелика хмарність. Опадів не передбачається.
"Температура вдень 10-15 °С тепла, на Закарпатті та Прикарпатті 14-19°, на сході та північному сході країни 7-12 °С", - йдеться у повідомленні.