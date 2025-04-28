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В Украину возвращается долгожданное тепло: прогноз погоды на 29 апреля

Киев • УНН

 • 548 просмотра

29 апреля в Украине будет преобладать сухая и солнечная погода, температура воздуха днем прогреется до +15…+19 °C. Небольшой дождь возможен только в Черниговской и Сумской областях.

В Украину возвращается долгожданное тепло: прогноз погоды на 29 апреля

Во вторник, 29 апреля, в Украине ожидается сухая и солнечная погода. Небольшие дожди возможны в Черниговской и Сумской областях, сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.

Детали

Украина завтра будет принадлежать к масштабной области повышенного атмосферного давления, которая занимает значительную часть Европы. Карта. Поэтому 29 апреля будет преобладать сухая, с солнцем, погода

- сообщила Диденко.

По словам Диденко, только вечером атмосферный фронт с северо-востока обусловит небольшой дождь в Черниговской и Сумской областях. Температура воздуха ближайшей ночью ожидается в пределах +2…+8 °C. Заморозки возможны на Левобережье Украины.

Во вторник в течение дня ощутимо потеплеет. Температура воздуха будет колебаться в пределах +15…+19 °C.

"Ветер западный, северо-западный, на севере, западе и в центральной части временами порывистый, сильный", - отметила Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве 29 апреля осадков не ожидается. Ночью +4…+6 °C. Днем воздух прогреется до +18 °C.

"Заморозки на неделе будут отступать, днем станет теплее, однако пока что недавних +27 не будет. За дождями будем следить вместе", - отметила Диденко.

Дополнение

В Укргидрометцентре сообщили, что в понедельник, 28 апреля, Украину ждет небольшая облачность. Осадков не предвидится.

"Температура днем 10-15 °С тепла, на Закарпатье и Прикарпатье 14-19°, на востоке и северо-востоке страны 7-12 °С", - говорится в сообщении.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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