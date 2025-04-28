В Украину возвращается долгожданное тепло: прогноз погоды на 29 апреля
Киев • УНН
29 апреля в Украине будет преобладать сухая и солнечная погода, температура воздуха днем прогреется до +15…+19 °C. Небольшой дождь возможен только в Черниговской и Сумской областях.
Во вторник, 29 апреля, в Украине ожидается сухая и солнечная погода. Небольшие дожди возможны в Черниговской и Сумской областях, сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.
Детали
Украина завтра будет принадлежать к масштабной области повышенного атмосферного давления, которая занимает значительную часть Европы. Карта. Поэтому 29 апреля будет преобладать сухая, с солнцем, погода
По словам Диденко, только вечером атмосферный фронт с северо-востока обусловит небольшой дождь в Черниговской и Сумской областях. Температура воздуха ближайшей ночью ожидается в пределах +2…+8 °C. Заморозки возможны на Левобережье Украины.
Во вторник в течение дня ощутимо потеплеет. Температура воздуха будет колебаться в пределах +15…+19 °C.
"Ветер западный, северо-западный, на севере, западе и в центральной части временами порывистый, сильный", - отметила Диденко.
Погода в Киеве
В Киеве 29 апреля осадков не ожидается. Ночью +4…+6 °C. Днем воздух прогреется до +18 °C.
"Заморозки на неделе будут отступать, днем станет теплее, однако пока что недавних +27 не будет. За дождями будем следить вместе", - отметила Диденко.
Дополнение
В Укргидрометцентре сообщили, что в понедельник, 28 апреля, Украину ждет небольшая облачность. Осадков не предвидится.
"Температура днем 10-15 °С тепла, на Закарпатье и Прикарпатье 14-19°, на востоке и северо-востоке страны 7-12 °С", - говорится в сообщении.