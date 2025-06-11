В Україну імпортовано сотні тисяч велосипедів на майже 12 млн доларів - Митна служба

Імпорт велосипедів: свіжі дані за 2025 рік підтверджують ріст постачання зразків двоколісного транспорту. За порівнянням з 2024 роком, станом на початок літа, імпорт зріс на 20%.

Передає УНН із посиланням на Державну митну службу України.

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Сезон велосипедних прогулянок вже активовано, тим часом на початку червня вже можна підбити проміжні підсумки - скільки велосипедів було ввезено в Україну за період попередніх місяців з початку 2025 року.

За п’ять місяців 2025 року в Україну ввезено 223,4 тисячі велосипедів - інформує пресслужба митного відомства.

Також вказується, що станом на зараз це на 20% більше, ніж за аналогічний період торік.

Фінансовий аспект: загальна вартість двоколісних склала майже 12 млн доларів США, передає вітчизняна митна служба.

Додається, що в результаті митного оформлення цих товарів, до державного бюджету України було сплачено 158,7 млн гривень митних платежів.

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