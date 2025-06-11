В Украину импортированы сотни тысяч велосипедов на почти 12 млн долларов - Таможенная служба

Импорт велосипедов: свежие данные за 2025 год подтверждают рост поставок образцов двухколесного транспорта. По сравнению с 2024 годом, по состоянию на начало лета, импорт вырос на 20%.

Передает УНН со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.

Детали

Сезон велосипедных прогулок уже активирован, тем временем в начале июня уже можно подвести промежуточные итоги - сколько велосипедов было ввезено в Украину за период предыдущих месяцев с начала 2025 года.

За пять месяцев 2025 года в Украину ввезено 223,4 тысячи велосипедов - информирует пресс-служба таможенного ведомства.

Также указывается, что по состоянию на сейчас это на 20% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Финансовый аспект: общая стоимость двухколесных составила почти 12 млн долларов США, передает отечественная таможенная служба.

Добавляется, что в результате таможенного оформления этих товаров, в государственный бюджет Украины было уплачено 158,7 млн гривен таможенных платежей.

Напомним

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