В Україні знову масштабна тривога через зліт російського МіГ-31К
Київ • УНН
По всій Україні вдруге за день оголошено повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К. В Повітряних Силах ЗСУ попередили про ракетну небезпеку.
По всій Україні вдруге за день повітряна тривога через зліт ворожого МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал", повідомили у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
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Повітряна тривога - в усіх областях.
"Ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К!" - повідомили у ПС ЗСУ.
"У столиці оголошено повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - вказали у КМВА у соцмережах.
По всій Україні повітряна тривога через зліт ворожого МіГ-31К03.06.25, 09:55 • 4680 переглядiв