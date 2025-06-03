В Україні знову масштабна тривога через зліт російського МіГ-31К

По всій Україні вдруге за день повітряна тривога через зліт ворожого МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал", повідомили у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

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Повітряна тривога - в усіх областях.

"Ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К!" - повідомили у ПС ЗСУ.

"У столиці оголошено повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - вказали у КМВА у соцмережах.

По всій Україні повітряна тривога через зліт ворожого МіГ-31К