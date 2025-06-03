В Україні знову масштабна тривога через зліт російського МіГ-31К

$41.620.09
47.500.43
ukenru
Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу
11:55 • 5296 перегляди

Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу

Ексклюзив
08:15 • 37232 перегляди

Політолог про результати переговорів у Стамбулі: демонстрація Трампу, що рф не хоче миру

Ексклюзив
07:51 • 78248 перегляди

Авіація на межі: експерт пояснив, чому заміна “радянського парку” зараз неможлива

Ексклюзив
3 червня, 06:00 • 44722 перегляди

Вибори у Південній Кореї: чи зміниться підтримка України після результатів

2 червня, 18:59 • 118001 перегляди

Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія

2 червня, 14:39 • 104469 перегляди

Україна та рф домовилися обміняти усіх тяжкохворих та військовополонених віком до 25 років - Умєров

2 червня, 14:21 • 117869 перегляди

Україна запропонувала росії нову зустріч до кінця червня

2 червня, 13:07 • 123294 перегляди

Україна на переговорах у Стамбулі передала рф список дітей для повернення і чекає відповіді - Єрмак

2 червня, 11:49 • 223671 перегляди

Trade-In набирає обертів: українці оновлюють техніку швидше за американців

Ексклюзив
2 червня, 06:01 • 169590 перегляди

Розлади харчової поведінки у дорослих та дітей: чому виникають і як боротись

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+29°
3.9м/с
41%
748мм
Популярнi новини

Привласнила понад 400 тисяч: на Дніпропетровщині судитимуть директорку навчального закладу

3 червня, 02:10 • 43785 перегляди

У Чернігові зросла кількість поранених внаслідок нічної атаки: подробиці від МВА

3 червня, 02:41 • 47144 перегляди

"Меморандум" про мир від рф: російські ЗМІ оприлюднили повний список "хотєлок" кремля

3 червня, 03:12 • 50866 перегляди

Білий дім показав новий офіційний портрет Трампа з дуже показовими деталями

07:15 • 24830 перегляди

Сезонні овочі та фрукти, які дозрівають у червні та що з них приготувати

07:30 • 63390 перегляди
Публікації

Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу

11:55 • 5290 перегляди

Авіація на межі: експерт пояснив, чому заміна “радянського парку” зараз неможлива
Ексклюзив

07:51 • 78241 перегляди

Сезонні овочі та фрукти, які дозрівають у червні та що з них приготувати

07:30 • 64122 перегляди

Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія

2 червня, 18:59 • 117997 перегляди

Trade-In набирає обертів: українці оновлюють техніку швидше за американців

2 червня, 11:49 • 223669 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кім

Рустем Умєров

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Стамбул

Суми

Чернігів

Реклама
УНН Lite

Кемерон після "Аватару" екранізує роман "Дияволи" - про демонів, відьом та апокаліптичних монстрів

07:52 • 19122 перегляди

Білий дім показав новий офіційний портрет Трампа з дуже показовими деталями

07:15 • 25375 перегляди

Новий “Франкенштейн” від Гільєрмо дель Торо сколихнув мережу: тизер стрічки набрав мільйони переглядів

06:54 • 19358 перегляди

50 Cent хоче поговорити з Трампом щодо можливого помилування Diddy - TMZ

2 червня, 07:53 • 146052 перегляди

1 червня - День молока: рецепти улюблених молочних коктейлів

1 червня, 12:31 • 151400 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Х-47М2 «Кинджал»

Ту-95

Туполєв Ту-22М

МіГ-31

В Україні знову масштабна тривога через зліт російського МіГ-31К

Київ • УНН

 • 878 перегляди

По всій Україні вдруге за день оголошено повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К. В Повітряних Силах ЗСУ попередили про ракетну небезпеку.

В Україні знову масштабна тривога через зліт російського МіГ-31К

По всій Україні вдруге за день повітряна тривога через зліт ворожого МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал", повідомили у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Повітряна тривога - в усіх областях.

"Ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К!" - повідомили у ПС ЗСУ.

"У столиці оголошено повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - вказали у КМВА у соцмережах.

По всій Україні повітряна тривога через зліт ворожого МіГ-31К03.06.25, 09:55 • 4680 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Збройні сили України
МіГ-31
Україна
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9