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В Украине снова масштабная тревога из-за взлета российского МиГ-31К

Киев • УНН

 • 888 просмотра

По всей Украине во второй раз за день объявлена воздушная тревога из-за взлета российского истребителя МиГ-31К. В Воздушных Силах ВСУ предупредили о ракетной опасности.

В Украине снова масштабная тревога из-за взлета российского МиГ-31К

По всей Украине во второй раз за день воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты Х-47М2 "Кинжал", сообщили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

Воздушная тревога – во всех областях.

"Ракетная опасность! Взлет МиГ-31К!" – сообщили в ВС ВСУ.

"В столице объявлена воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - указали в КГВА в соцсетях.

По всей Украине воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К03.06.25, 09:55 • 4680 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Вооруженные силы Украины
МиГ-31
Украина
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