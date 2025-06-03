В Украине снова масштабная тревога из-за взлета российского МиГ-31К

По всей Украине во второй раз за день воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты Х-47М2 "Кинжал", сообщили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

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Воздушная тревога – во всех областях.

"Ракетная опасность! Взлет МиГ-31К!" – сообщили в ВС ВСУ.

"В столице объявлена воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - указали в КГВА в соцсетях.

По всей Украине воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К