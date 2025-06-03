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В Україні з’явиться технічна перевірка для вантажівок зі швидкопсувними продуктами - підготували законопроєкт

Київ • УНН

 • 620 перегляди

В Україні розробили законопроєкт про техогляд вантажівок, що перевозять швидкопсувні продукти, який можна буде проходити в Україні. Зараз перевізники змушені проходити техогляд за кордоном.

В Україні з’явиться технічна перевірка для вантажівок зі швидкопсувними продуктами - підготували законопроєкт

В Україні підготували законопроєкт, який дозволить здійснювати технічну перевірку вантажівок, які перевозять швидкопсувні продукти, без виїзду за кордон. Наразі такої процедури не існує, і перевізникам доводиться проходити контроль у Польщі чи Румунії, що створює зайві витрати та затримки.

Про це повідомив заступник Міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач передає УНН.

Деталі

Сьогодні українські перевізники не можуть проходити обов’язкову перевірку транспорту для таких перевезень в Україні – такої процедури просто немає. Їм доводиться робити це вже за кордоном, наприклад, у Польщі чи Румунії.

- зазначено у дописі. 

За словами Деркача, це - витрати, затримки, зайва бюрократія, враховуючи, що ідеться про 8 тисяч компаній і понад 70 тисяч вантажівок.

Ми підготували законопроєкт, який це змінює. Він дозволить проходити технічну перевірку вантажівок в Україні, за європейськими правилами. Це не лише зручніше, а й відкриває нові можливості для наших експортерів

- додав він. 

Заступник зазначив, що всі деталі проєкту були обговорені з колегами з Американської торгівельної палати, від яких була одержана підтримка.

Розуміння спільне: такі зміни потрібні як бізнесу, так і державі. Працюємо далі, щоб зробити логістику сучаснішою та зручнішою

- підсумував посадовець.

2 мільйони перетинів кордону в єЧерзі: Польща – найпопулярніший напрямок29.05.25, 12:09 • 2468 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ЕкономікаПолітика
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