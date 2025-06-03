В Україні з’явиться технічна перевірка для вантажівок зі швидкопсувними продуктами - підготували законопроєкт

В Україні підготували законопроєкт, який дозволить здійснювати технічну перевірку вантажівок, які перевозять швидкопсувні продукти, без виїзду за кордон. Наразі такої процедури не існує, і перевізникам доводиться проходити контроль у Польщі чи Румунії, що створює зайві витрати та затримки.

Про це повідомив заступник Міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач передає УНН.

Сьогодні українські перевізники не можуть проходити обов’язкову перевірку транспорту для таких перевезень в Україні – такої процедури просто немає. Їм доводиться робити це вже за кордоном, наприклад, у Польщі чи Румунії.

За словами Деркача, це - витрати, затримки, зайва бюрократія, враховуючи, що ідеться про 8 тисяч компаній і понад 70 тисяч вантажівок.

Ми підготували законопроєкт, який це змінює. Він дозволить проходити технічну перевірку вантажівок в Україні, за європейськими правилами. Це не лише зручніше, а й відкриває нові можливості для наших експортерів