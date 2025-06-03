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В Украине появится техническая проверка для грузовиков со скоропортящимися продуктами - подготовили законопроект

Киев • УНН

 • 588 просмотра

В Украине разработали законопроект о техосмотре грузовиков, перевозящих скоропортящиеся продукты, который можно будет проходить в Украине. Сейчас перевозчики вынуждены проходить техосмотр за границей.

В Украине появится техническая проверка для грузовиков со скоропортящимися продуктами - подготовили законопроект

В Украине подготовили законопроект, который позволит осуществлять техническую проверку грузовиков, перевозящих скоропортящиеся продукты, без выезда за границу. Сейчас такой процедуры не существует, и перевозчикам приходится проходить контроль в Польше или Румынии, что создает лишние расходы и задержки.

Об этом сообщил заместитель Министра развития общин и территорий Сергей Деркач передает УНН.

Детали

Сегодня украинские перевозчики не могут проходить обязательную проверку транспорта для таких перевозок в Украине – такой процедуры просто нет. Им приходится делать это уже за границей, например, в Польше или Румынии.

- указано в сообщении. 

По словам Деркача, это - затраты, задержки, лишняя бюрократия, учитывая, что речь идет о 8 тысячах компаний и более 70 тысячах грузовиков.

Мы подготовили законопроект, который это меняет. Он позволит проходить техническую проверку грузовиков в Украине, по европейским правилам. Это не только удобнее, но и открывает новые возможности для наших экспортеров

- добавил он. 

Заместитель отметил, что все детали проекта были обсуждены с коллегами из Американской торговой палаты, от которых была получена поддержка.

Понимание общее: такие изменения нужны как бизнесу, так и государству. Работаем дальше, чтобы сделать логистику современной и удобной

- подытожил чиновник.

2 миллиона пересечений границы в еОчереди: Польша – самое популярное направление29.05.25, 12:09 • 2468 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

Экономикаполитика
Торговая палата Соединенных Штатов Америки
Румыния
Украина
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