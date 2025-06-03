В Украине появится техническая проверка для грузовиков со скоропортящимися продуктами - подготовили законопроект

В Украине подготовили законопроект, который позволит осуществлять техническую проверку грузовиков, перевозящих скоропортящиеся продукты, без выезда за границу. Сейчас такой процедуры не существует, и перевозчикам приходится проходить контроль в Польше или Румынии, что создает лишние расходы и задержки.

Об этом сообщил заместитель Министра развития общин и территорий Сергей Деркач передает УНН.

Сегодня украинские перевозчики не могут проходить обязательную проверку транспорта для таких перевозок в Украине – такой процедуры просто нет. Им приходится делать это уже за границей, например, в Польше или Румынии.

По словам Деркача, это - затраты, задержки, лишняя бюрократия, учитывая, что речь идет о 8 тысячах компаний и более 70 тысячах грузовиков.

Мы подготовили законопроект, который это меняет. Он позволит проходить техническую проверку грузовиков в Украине, по европейским правилам. Это не только удобнее, но и открывает новые возможности для наших экспортеров