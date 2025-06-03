В Украине появится техническая проверка для грузовиков со скоропортящимися продуктами - подготовили законопроект
Киев • УНН
В Украине разработали законопроект о техосмотре грузовиков, перевозящих скоропортящиеся продукты, который можно будет проходить в Украине. Сейчас перевозчики вынуждены проходить техосмотр за границей.
В Украине подготовили законопроект, который позволит осуществлять техническую проверку грузовиков, перевозящих скоропортящиеся продукты, без выезда за границу. Сейчас такой процедуры не существует, и перевозчикам приходится проходить контроль в Польше или Румынии, что создает лишние расходы и задержки.
Об этом сообщил заместитель Министра развития общин и территорий Сергей Деркач передает УНН.
Детали
Сегодня украинские перевозчики не могут проходить обязательную проверку транспорта для таких перевозок в Украине – такой процедуры просто нет. Им приходится делать это уже за границей, например, в Польше или Румынии.
По словам Деркача, это - затраты, задержки, лишняя бюрократия, учитывая, что речь идет о 8 тысячах компаний и более 70 тысячах грузовиков.
Мы подготовили законопроект, который это меняет. Он позволит проходить техническую проверку грузовиков в Украине, по европейским правилам. Это не только удобнее, но и открывает новые возможности для наших экспортеров
Заместитель отметил, что все детали проекта были обсуждены с коллегами из Американской торговой палаты, от которых была получена поддержка.
Понимание общее: такие изменения нужны как бизнесу, так и государству. Работаем дальше, чтобы сделать логистику современной и удобной
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