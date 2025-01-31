В Україні з'являться "громади-форпости": що це означає для прикордонних територій

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Кабмін схвалив дворічний експериментальний проєкт співпраці між громадами. Вводиться поняття "громада-форпост" для територій у 100-кілометровій зоні від лінії зіткнення та кордонів з рф і білоруссю.

Кабінет міністрів схвалив дворічний експериментальний проєкт щодо посилення співпраці між громадами. Вводиться поняття "громада-форпост". Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Деталі

"Підтримувати один одного в складні часи - це важливий елемент нашої стійкості та успіху як держави. Це стосується і підтримки на рівні громад. Цього року ми сформували Національну обʼєднуючу платформу згуртованих громад "Пліч-о-пліч", а сьогодні ухвалюємо рішення про запуск експериментального проєкту щодо посилення співпраці між нашими громадами. Вводимо таке поняття як "громада-форпост". Це громади, які розташовані в 100-кілометровій зоні від лінії зіткнення, а також від кордону з росією та білоруссю", - заявив Шмигаль.

За його словами, метою проєкту є залучення якомога більше тилових громад до підтримки громад-форпостів.

"Це можна зробити через укладання спеціальних угод, за якими буде надаватися гуманітарна, соціальна, медична, логістична, фінансова та інша допомога", - додав Шмигаль.

Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, Кабмін погодив пропозицію Міністерства розвитку громад та територій стосовно реалізації протягом 2 років експериментального проекту із "сприяння налагодженню системної взаємодії між територіальними громадами задля зміцнення єдності та стійкості у подоланні наслідків збройної агресії рф".

Також було затверджено порядок реалізації експериментального проекту та приклад форми меморандуму (угоди) про співробітництво територіальних громад у формі партнерства.

Нагадаємо

Кабінет міністрів схвалив на 2025 рік експериментальний проєкт із тимчасового розміщення та підтримки деяких категорій осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, із числа внутрішньо переміщених осіб.

Павло Башинський

Павло Башинський

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