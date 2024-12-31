В Україні запускають експериментальний проєкт підтримки ВПО у 2025 році: що треба знати

Кабінет міністрів схвалив на 2025 рік експериментальний проєкт із тимчасового розміщення та підтримки деяких категорій осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, із числа внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.

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Як повідомив Мельничук, уряд погодив пропозицію Мінсоцполітики в період з 1 січня по 31 грудня 2025 року щодо реалізації експериментального проекту з тимчасового розміщення та підтримки деяких категорій осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах з числа внутрішньо переміщених осіб та надання їм окремих соціальних послуг.

Метою проєкту є "опрацювання механізму допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, у подоланні таких обставин, шляхом їх тимчасового розміщення та підтримки через надання окремих соціальних послуг, а для осіб працездатного віку з їх числа - шляхом сприяння їхньому працевлаштуванню за співпраці з Державою службою зайнятості".

Нагадаємо

У січні 2025 року запрацює програма "Зимова підтримка", у межах якої запровадили надання субсидій на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб.