В Україні запускають експериментальний проєкт підтримки ВПО у 2025 році: що треба знати
Київ • УНН
Кабмін схвалив експериментальний проєкт з тимчасового розміщення та підтримки ВПО на 2025 рік. Проєкт передбачає надання соціальних послуг та сприяння працевлаштуванню переселенців.
Кабінет міністрів схвалив на 2025 рік експериментальний проєкт із тимчасового розміщення та підтримки деяких категорій осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, із числа внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.
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Як повідомив Мельничук, уряд погодив пропозицію Мінсоцполітики в період з 1 січня по 31 грудня 2025 року щодо реалізації експериментального проекту з тимчасового розміщення та підтримки деяких категорій осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах з числа внутрішньо переміщених осіб та надання їм окремих соціальних послуг.
Метою проєкту є "опрацювання механізму допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, у подоланні таких обставин, шляхом їх тимчасового розміщення та підтримки через надання окремих соціальних послуг, а для осіб працездатного віку з їх числа - шляхом сприяння їхньому працевлаштуванню за співпраці з Державою службою зайнятості".
Нагадаємо
У січні 2025 року запрацює програма "Зимова підтримка", у межах якої запровадили надання субсидій на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб.