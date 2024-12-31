В Украине запускают экспериментальный проект поддержки ВПЛ в 2025 году: что нужно знать
Киев • УНН
Кабмин одобрил экспериментальный проект по временному размещению и поддержке ВПЛ на 2025 год. Проект предусматривает предоставление социальных услуг и содействие трудоустройству переселенцев.
Кабинет министров одобрил на 2025 год экспериментальный проект по временному размещению и поддержке некоторых категорий лиц, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, из числа внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
Детали
Как сообщил Мельничук, правительство согласовало предложение Минсоцполитики в период с 1 января по 31 декабря 2025 года по реализации экспериментального проекта по временному размещению и поддержке некоторых категорий лиц, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах из числа внутренне перемещенных лиц и предоставления им отдельных социальных услуг.
Целью проекта является "разработка механизма помощи лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах, в преодолении таких обстоятельств, путем их временного размещения и поддержки путем предоставления отдельных социальных услуг, а для лиц трудоспособного возраста из их числа - путем содействия их трудоустройству при сотрудничестве с Государственной службой занятости".
Напомним
В январе 2025 года заработает программа "Зимняя поддержка", в рамках которой ввели предоставление субсидий на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц.