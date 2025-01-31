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В Украине появятся «общины-форпосты»: что это значит для приграничных территорий

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Кабмин одобрил двухлетний экспериментальный проект сотрудничества между общинами. Вводится понятие «громада-форпост» для территорий в 100-километровой зоне от линии соприкосновения и границ с РФ и Беларусью.

Кабинет министров одобрил двухлетний экспериментальный проект по усилению сотрудничества между общинами. Вводится понятие «община-форпост». Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Детали

«Поддерживать друг друга в сложные времена - это важный элемент нашей устойчивости и успеха как государства. Это касается и поддержки на уровне громад. В этом году мы сформировали Национальную объединяющую платформу сплоченных громад «Бок о бок», а сегодня принимаем решение о запуске экспериментального проекта по усилению сотрудничества между нашими громадами. Вводим такое понятие как «громада-форпост». Это громады, которые расположены в 100-километровой зоне от линии соприкосновения, а также от границы с Россией и Беларусью», - заявил Шмыгаль.

По его словам, целью проекта является привлечение как можно больше тыловых общин к поддержке общин-форпостов.

«Это можно сделать через заключение специальных соглашений, по которым будет предоставляться гуманитарная, социальная, медицинская, логистическая, финансовая и другая помощь», - добавил Шмыгаль.

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, Кабмин согласовал предложение Министерства развития общин и территорий по реализации в течение 2 лет экспериментального проекта по «содействию налаживанию системного взаимодействия между территориальными общинами для укрепления единства и устойчивости в преодолении последствий вооруженной агрессии РФ».

Также был утвержден порядок реализации экспериментального проекта и пример формы меморандума (соглашения) о сотрудничестве территориальных громад в форме партнерства.

Напомним,

Кабинет министров одобрил на 2025 год экспериментальный проект по временному размещению и поддержке некоторых категорий лиц, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, из числа внутренне перемещенных лиц.

Павел Башинский

Павел Башинский

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