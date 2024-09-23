В Україні завтра не планують вимикати світло
Київ • УНН
Укренерго повідомляє, що 24 вересня обмеження споживання електроенергії не плануються. Українців закликають ощадливо використовувати електроенергію з 16:00 до 22:00 та користуватися потужними приладами з 10:00 до 16:00.
В Україні завтра не планують вимикати світло, українців закликають ощадливо споживати електроенергію з 16:00 до 22:00, передає УНН із посиланням на Укренерго.
"Завтра, 24 вересня, заходи обмеження споживання не плануються. Користуватись потужними електроприладами краще в денні години – з 10:00 до 16:00", - йдеться у повідомленні.
Українців також закликали споживати електроенергію ощадливо з 16:00 до 22:00.
Україна розраховує на імпорт електроенергії взимку - голова "Укренерго"29.08.24, 15:33 • 21984 перегляди