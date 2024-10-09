В Україні завтра не планують відключати світло
Київ • УНН
Укренерго повідомляє, що у четвер обмеження споживання електроенергії не плануються. Компанія рекомендує використовувати потужні електроприлади з 10:00 до 16:00.
В Україні завтра не планують віключати світло, передає УНН із посиланням на Укренерго.
"Завтра, у четвер, заходи обмеження споживання не плануються. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами в денні години – з 10:00 до 16:00", - йдеться у повідомленні.
В Україні готують підвищення цін на електроенергію для бізнесу26.09.24, 21:34 • 25085 переглядiв