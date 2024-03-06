В Україні запустили нову потужну свердловину: близько 400 тис. куб. м газу на добу
Київ • УНН
Українська Група Нафтогаз запустила нову свердловину, яка дає 400 000 кубометрів газу на добу, що робить її однією з найпродуктивніших свердловин компанії в цьому році.
В Україні запустили чергову потужну свердловину, яка дає близько 400 тис. куб. м газу на добу, повідомили у середу у Групі Нафтогаз, пише УНН.
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"Ще близько 400 тис. куб. м на добу. Стільки газу дає нова свердловина, яку запустили наші фахівці з Укргазвидобування. Це вже четверта високодебітна свердловина з початку року, і вона є однією з найпродуктивніших", - повідомили у компанії.
Ідея запуску належить команді розробників Українського науково-дослідного інституту природних газів (УкрНДІгаз). Саме вони, як повідомляється, правильно оцінили залишковий потенціал старого родовища.
Під час бурових робіт фахівці також, як зазначається, встановили добовий рекорд проходки однією бригадою – 905 м за 24 години. "Завдяки ефективній роботі спеціалістів Укрбургазу, свердловину вдалось закінчити на 30% швидше, ніж передбачено проектом – всього за 105 днів", - зазначили у компанії.
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