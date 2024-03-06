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В Украине запустили новую мощную скважину: около 400 тыс. куб. м газа в сутки

В Украине запустили новую мощную скважину: около 400 тыс. куб. м газа в сутки

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 14:38  •  10043 просмотра

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Украинская Группа Нафтогаз запустила новую скважину, которая дает 400 000 кубометров газа в сутки, что делает ее одной из самых продуктивных скважин компании в этом году.

В Украине запустили очередную мощную скважину, которая дает около 400 тыс. куб. м газа в сутки, сообщили в среду в Группе Нафтогаз, пишет УНН.

Детали

"Еще около 400 тыс. куб. м в сутки. Столько газа дает новая скважина, которую запустили наши специалисты из Укргаздобычи. Это уже четвертая высокодебитная скважина с начала года, и она является одной из самых продуктивных", - сообщили в компании.

Идея запуска принадлежит команде разработчиков Украинского научно-исследовательского института природных газов (УкрНИИгаз). Именно они, как сообщается, правильно оценили остаточный потенциал старого месторождения.

Во время буровых работ специалисты также, как отмечается, установили суточный рекорд проходки одной бригадой - 905 м за 24 часа. "Благодаря эффективной работе специалистов Укрбургаза, скважину удалось закончить на 30% быстрее, чем предусмотрено проектом - всего за 105 дней", - отметили в компании.

Украина проведет стресс-тест для проверки работы ГТС без транзита российского газа - Минэнерго21 февраля 2024, 16:28 • 66052 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
ukrhazvydobuvanniaУкргаздобыча
naftogazНафтогаз
ukrainaУкраина
В Україні запустили нову потужну свердловину: близько 400 тис. куб. м газу на добу
A new powerful well was launched in Ukraine: about 400 thousand cubic meters of gas per day
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