В Украине запустили новую мощную скважину: около 400 тыс. куб. м газа в сутки
Киев • УНН
Украинская Группа Нафтогаз запустила новую скважину, которая дает 400 000 кубометров газа в сутки, что делает ее одной из самых продуктивных скважин компании в этом году.
В Украине запустили очередную мощную скважину, которая дает около 400 тыс. куб. м газа в сутки, сообщили в среду в Группе Нафтогаз, пишет УНН.
Детали
"Еще около 400 тыс. куб. м в сутки. Столько газа дает новая скважина, которую запустили наши специалисты из Укргаздобычи. Это уже четвертая высокодебитная скважина с начала года, и она является одной из самых продуктивных", - сообщили в компании.
Идея запуска принадлежит команде разработчиков Украинского научно-исследовательского института природных газов (УкрНИИгаз). Именно они, как сообщается, правильно оценили остаточный потенциал старого месторождения.
Во время буровых работ специалисты также, как отмечается, установили суточный рекорд проходки одной бригадой - 905 м за 24 часа. "Благодаря эффективной работе специалистов Укрбургаза, скважину удалось закончить на 30% быстрее, чем предусмотрено проектом - всего за 105 дней", - отметили в компании.
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В Украине запустили новую мощную скважину: около 400 тыс. куб. м газа в сутки
Украинская Группа Нафтогаз запустила новую скважину, которая дает 400 000 кубометров газа в сутки, что делает ее одной из самых продуктивных скважин компании в этом году.
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