В Україні вживаних легкових авто з-за кордону у січні побільшало на 45%
Київ • УНН
Парк вживаних легкових автомобілів з-за кордону поповнив український авторинок у січні майже на 16,7 тис. автомобілів, що на 45% більше, ніж за аналогічний період минулого року, а найпопулярнішою імпортованою моделлю секонд-хенду став Volkswagen Golf.
В Україні у січні автопарк вживаних легкових автомобілів з-за кордону поповнився на майже 16,7 тис. автівок, що на 45% більше, ніж за аналогічний період минулого року, пише УНН з посиланням на дані Укравтопрому.
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"Упродовж січня український автопарк поповнили майже 16,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону", - ідеться у повідомленні.
Як зазначається, у порівнянні з січнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 45%.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку, як вказано, належала бензиновим авто – 46%.
Далі йдуть: дизельні – 29%; електромобілі – 16%; авто з ГБО – 5%; гібриди – 4%.
"Лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf", - зазначили в Укравтопромі.
До ТОП - 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
VOLKSWAGEN Golf - 948 од.;
RENAULT Megane - 759 од.;
SKODA Octavia - 669 од.;
VOLKSWAGEN Passat - 599 од.;
VOLKSWAGEN Tiguan - 396 од.;
NISSAN Leaf - 355 од.;
AUDI A4 - 347 од.;
AUDI Q5 - 334 од.;
NISSAN Rogue - 330 од.;
TESLA Model 3 - 309 од.
"Середній вік вживаних машин, що у січні перейшли на українські номери, становить 9,8 року", - повідомили в агентстві.
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