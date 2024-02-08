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В Україні вживаних легкових авто з-за кордону у січні побільшало на 45%

В Україні вживаних легкових авто з-за кордону у січні побільшало на 45%

Київ • УНН

 • 20389 перегляди

Парк вживаних легкових автомобілів з-за кордону поповнив український авторинок у січні майже на 16,7 тис. автомобілів, що на 45% більше, ніж за аналогічний період минулого року, а найпопулярнішою імпортованою моделлю секонд-хенду став Volkswagen Golf.

В Україні у січні автопарк вживаних легкових автомобілів з-за кордону поповнився на майже 16,7 тис. автівок, що на 45% більше, ніж за аналогічний період минулого року, пише УНН з посиланням на дані Укравтопрому.

Деталі

"Упродовж січня український автопарк поповнили майже 16,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, у порівнянні з січнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились на 45%.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку, як вказано, належала бензиновим авто – 46%.

Далі йдуть: дизельні – 29%; електромобілі – 16%; авто з ГБО – 5%; гібриди – 4%.

"Лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf", - зазначили в Укравтопромі.

До ТОП - 10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

VOLKSWAGEN Golf - 948 од.;

RENAULT Megane - 759 од.;

SKODA Octavia - 669 од.;

VOLKSWAGEN Passat - 599 од.;

VOLKSWAGEN Tiguan - 396 од.;

NISSAN Leaf - 355 од.;

AUDI A4 - 347 од.;

AUDI Q5 - 334 од.;

NISSAN Rogue - 330 од.;

TESLA Model 3 - 309 од.

"Середній вік вживаних машин, що у січні перейшли на українські номери, становить 9,8 року", - повідомили в агентстві.

Автомобілі, які потрапляють під "податок на розкіш" у 2024 році: оприлюднили список06.02.24, 02:30 • 27929 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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