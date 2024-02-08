В Украине количество подержанных легковых авто из-за рубежа в январе увеличилось на 45%

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
  •  92651 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
  •  105622 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

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Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
  •  134813 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  151647 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  180823 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  233009 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

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Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  251564 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

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ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  233079 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  252750 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Новости по теме

В Украине количество подержанных легковых авто из-за рубежа в январе увеличилось на 45%

Парк подержанных легковых автомобилей из-за рубежа пополнил украинский авторынок в январе почти на 16,7 тыс. автомобилей, что на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а самой популярной импортированной моделью секонд-хенда стал Volkswagen Golf.

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В Украине количество подержанных легковых авто из-за рубежа в январе увеличилось на 45%

Парламент Италии окончательно принял решение о продлении военной помощи Украине

Парламент Италии одобрил продление военной помощи Украине на один год, включая оружие, транспортные средства и оборудование для поддержки Украины в противостоянии с россией.

Война •   •  15504 просмотра
Парламент Италии окончательно принял решение о продлении военной помощи Украине

Скандал в Космаче: полиция Ивано-Франковской области собирается работать с людьми, чтобы не допускать в дальнейшем таких случаев

Полиция Ивано-Франковской области будет работать с местными громадами, чтобы предотвратить дальнейшие инциденты, подобные тому, что произошло в Космаче.

Общество •   •  13137 просмотра
Скандал в Космаче: полиция Ивано-Франковской области собирается работать с людьми, чтобы не допускать в дальнейшем таких случаев

С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине 902 памятника культурного наследия

С февраля 2022 года российские войска повредили более 900 объектов культурного наследия Украины, включая памятники, архитектуру и исторические здания в 17 регионах.

Война •   •  13217 просмотра
С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине 902 памятника культурного наследия

В россии отказали в регистрации на выборах оппоненту путина, который открыто выступает против войны в Украине

Центральная избирательная комиссия россии отказала Борису Надеждину, политику, который открыто выступает против войны в Украине, в регистрации на президентских выборах.

Война •   •  19369 просмотра
В россии отказали в регистрации на выборах оппоненту путина, который открыто выступает против войны в Украине

Удар американского беспилотника уничтожил лидера иракской группировки, который стоял за смертельным нападением на американскую базу

В результате удара американского беспилотника в Багдаде погиб командир иракской группировки "Катаиб Хезболла", который отвечал за планирование и участие в атаках на американские войска в регионе.

Новости Мира •   •  13989 просмотра
Удар американского беспилотника уничтожил лидера иракской группировки, который стоял за смертельным нападением на американскую базу

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Генеральная прокуратура передала дело о вероятной схеме хищения средств при закупке министерством обороны боеприпасов у "Львовского арсенала" в Национальное антикоррупционное бюро для дальнейшего расследования.

Криминал и ЧП •   •  59146 просмотра
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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Нардепу Шуфричу сообщили о новом подозрении за финансирование росгвардии в Крыму

Народному депутату Нестору Шуфричу сообщено о новом подозрении в финансировании росгвардии в Крыму путем выплаты им сотен тысяч российских рублей ежемесячно за охрану его недостроенного оздоровительного центра, расположенного в Крыму.

Криминал и ЧП •   •  14991 просмотра
Нардепу Шуфричу сообщили о новом подозрении за финансирование росгвардии в Крыму

Германия отправила в Красное море фрегат "Гессен" для участия военной миссии ЕС

Немецкий фрегат "Гессен" был отправлен в Красное море для участия в предстоящей военно-морской миссии ЕС по защите торговых судов от нападений хуситов в Йемене.

Новости Мира •   •  13288 просмотра
Германия отправила в Красное море фрегат "Гессен" для участия военной миссии ЕС

В Киевской области, после пожара в частном доме нашли тело мужчины

Тело пожилого мужчины было найдено в частном доме в Белой Церкви Киевской области после того, как вспыхнул пожар, и женщина, которая нашла своего бывшего мужа без сознания, вызвала полицию и врачей, которые констатировали его смерть.

Криминал и ЧП •   •  14085 просмотра
В Киевской области, после пожара в частном доме нашли тело мужчины