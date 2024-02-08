В Украине количество подержанных легковых авто из-за рубежа в январе увеличилось на 45%

В Украине в январе автопарк подержанных легковых автомобилей из-за рубежа пополнился на почти 16,7 тыс. авто, что на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет УНН со ссылкой на данные Укравтопрома.

Детали

"В течение января украинский автопарк пополнили почти 16,7 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по сравнению с январем 2023 года регистрации таких авто увеличились на 45%.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка, как указано, принадлежала бензиновым авто - 46%.

Далее следуют: дизельные - 29%; электромобили - 16%; авто с ГБО - 5%; гибриды - 4%.

"Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf", - отметили в Укравтопроме.

В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли:

VOLKSWAGEN Golf - 948 ед.;

RENAULT Megane - 759 ед.;

SKODA Octavia - 669 ед.;

VOLKSWAGEN Passat - 599 ед.;

VOLKSWAGEN Tiguan - 396 ед.;

NISSAN Leaf - 355 ед.;

AUDI A4 - 347 ед.;

AUDI Q5 - 334 ед.;

NISSAN Rogue - 330 од.;

TESLA Model 3 - 309 ед.

"Средний возраст подержанных машин, которые в январе перешли на украинские номера, составляет 9,8 года", - сообщили в агентстве.

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