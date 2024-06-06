В Україні у травні зафіксували 16 випадків порушень свободи слова - ІМІ
Київ • УНН
За даними ІМІ, серед російських злочинів – 11 випадків – викрадення, обстріли телевеж та кібератаки.
У травні експерти Інституту масової інформації зафіксували в Україні 16 випадків порушень свободи слова. Такими є дані щомісячного моніторингу ІМІ "Барометр свободи слова", передає УНН з посиланням на ІМІ.
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Серед російських злочинів – 11 випадків – викрадення, обстріли телевеж та кібератаки.
Внаслідок російської агресії в травні на фронті загинули двоє медійників, які захищали Україну:
Олександр Машлай – військовослужбовець, тривалий час був головним редактором громадсько-політичної газети, а згодом журналу "Правий поступ". Загинув на Авдіївському напрямку 7 травня 2024 року.
Ірина Цибух – парамедикиня медичного батальйону "Госпітальєри". Працювала менеджеркою Департаменту регіонального мовлення Суспільного, на Громадському радіо працювала гостьовою редакторкою та журналісткою. Загинула 29 травня під час ротації на Харківському напрямку.
Станом на 6 червня, за даними ІМІ, в Україні загинув 81 медійник, 10 з них – під час виконання професійної діяльності.
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