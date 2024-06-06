В Украине в мае зафиксировали 16 случаев нарушений свободы слова - ИМИ
Киев • УНН
По данным ИМИ, среди российских преступлений – 11 случаев – похищения, обстрелы телебашен и кибератаки.
В мае эксперты Института массовой информации зафиксировали в Украине 16 случаев нарушений свободы слова. Таковы данные ежемесячного мониторинга ИМИ "Барометр свободы слова", передает УНН со ссылкой на ИМИ.
Детали
Среди российских преступлений - 11 случаев - похищения, обстрелы телебашен и кибератаки.
В результате российской агрессии в мае на фронте погибли двое медийщиков, которые защищали Украину:
Александр Машлай – военнослужащий, долгое время был главным редактором общественно-политической газеты, а затем журнала "Правый прогресс". Погиб на Авдеевском направлении 7 мая 2024 года.
Ирина Цыбух – парамедикиня медицинского батальона "Госпитальеры". Работала менеджером департамента регионального вещания Суспільне, на Громадському радіо работала гостевой редакторшей и журналисткой. Погибла 29 мая во время ротации на Харьковском направлении.
По состоянию на 6 июня, по данным ИМИ, в Украине погиб 81 медийщик, 10 из них – во время выполнения профессиональной деятельности.
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