ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

В Украине в мае зафиксировали 16 случаев нарушений свободы слова - ИМИ

В Украине в мае зафиксировали 16 случаев нарушений свободы слова - ИМИ

Киев  •  УНН

6 июня 2024, 14:21  •  6786 просмотра

Read in English

По данным ИМИ, среди российских преступлений – 11 случаев – похищения, обстрелы телебашен и кибератаки.

В мае эксперты Института массовой информации зафиксировали в Украине 16 случаев нарушений свободы слова. Таковы данные ежемесячного мониторинга ИМИ "Барометр свободы слова", передает УНН со ссылкой на ИМИ.

Детали

Среди российских преступлений - 11 случаев - похищения, обстрелы телебашен и кибератаки.

В результате российской агрессии в мае на фронте погибли двое медийщиков, которые защищали Украину:

Александр Машлай – военнослужащий, долгое время был главным редактором общественно-политической газеты, а затем журнала "Правый прогресс". Погиб на Авдеевском направлении 7 мая 2024 года.

Ирина Цыбух – парамедикиня медицинского батальона "Госпитальеры". Работала менеджером департамента регионального вещания Суспільне, на Громадському радіо работала гостевой редакторшей и журналисткой. Погибла 29 мая во время ротации на Харьковском направлении.

По состоянию на 6 июня, по данным ИМИ, в Украине погиб 81 медийщик, 10 из них – во время выполнения профессиональной деятельности.

В Донецкой области без вести пропал журналист и военный Александр Петраковский: что известно3 июня 2024, 18:54 • 78310 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ОбществоВойна
avdiivkaАвдеевка
ukrainaУкраина
Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
  •  6042 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Эксклюзив
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
  •  64807 просмотра

Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

Эксклюзив
У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт
  •  68145 просмотра

У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт

Эксклюзив
Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник
  •  100695 просмотра

Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник

Эксклюзив
СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности
  •  94744 просмотра

СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности

Эксклюзив
Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист
  •  85746 просмотра

Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист

Эксклюзив
Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин
  •  65313 просмотра

Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин

Эксклюзив
"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе
  •  84460 просмотра

"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе

Эксклюзив
Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт
  •  85107 просмотра

Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт

Эксклюзив
В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"
5 июня 2024, 12:42  •  120229 просмотра

В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"

Новости по теме
В Украине в мае зафиксировали 16 случаев нарушений свободы слова - ИМИ

В Украине в мае зафиксировали 16 случаев нарушений свободы слова - ИМИ

  •  6786 просмотра
ЕЦБ впервые за 5 лет снизил процентные ставки в еврозоне

ЕЦБ впервые за 5 лет снизил процентные ставки в еврозоне

  •  5981 просмотра
За любые пожары на НПЗ несет ответственность российская сторона - ГУР

За любые пожары на НПЗ несет ответственность российская сторона - ГУР

  •  7464 просмотра
"На десятилетие вперед": Сырский рассказал о реформах в ВСУ

"На десятилетие вперед": Сырский рассказал о реформах в ВСУ

  •  5948 просмотра
Более 55 тысяч украинцев уже сгенерировали удостоверение ветерана в"Дії"

Более 55 тысяч украинцев уже сгенерировали удостоверение ветерана в"Дії"

  •  6097 просмотра
80 лет от высадки в Нормандии: мировые лидеры почтили годовщину дня”Д"

80 лет от высадки в Нормандии: мировые лидеры почтили годовщину дня”Д"

  •  8365 просмотра
На Покровском направлении сейчас продолжается пять боестолкновений, враг применяет авиацию - Генштаб

На Покровском направлении сейчас продолжается пять боестолкновений, враг применяет авиацию - Генштаб

  •  6800 просмотра
Уменьшение нагрузки на преподавателей вузов: парламент принял законопроект

Уменьшение нагрузки на преподавателей вузов: парламент принял законопроект

  •  7824 просмотра
Рада приняла законопроект о дошкольном образовании: что изменится

Рада приняла законопроект о дошкольном образовании: что изменится

  •  7297 просмотра
В первом квартале 2024 года бизнес больше всего жаловался на налоговую - Совет бизнес-омбудсмена

В первом квартале 2024 года бизнес больше всего жаловался на налоговую - Совет бизнес-омбудсмена

  •  6924 просмотра

Популярные

Битва за зерно: как государство борется с "черным" экспортом и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы

Битва за зерно: как государство борется с "черным" экспортом и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы

  •  110414 просмотра
Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области

Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области

  •  116999 просмотра
Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы

Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы

  •  124258 просмотра
Тонны масла и крендельки: на что тратит деньги государственное предприятие, имеющее налоговые долги

Тонны масла и крендельки: на что тратит деньги государственное предприятие, имеющее налоговые долги

  •  131731 просмотра
"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет

"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет

  •  141517 просмотра

Публикации

Битва за зерно: как государство борется с "черным" экспортом и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы

Битва за зерно: как государство борется с "черным" экспортом и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы

  •  110414 просмотра
Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области

Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области

  •  116999 просмотра
Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы

Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы

  •  124258 просмотра
Тонны масла и крендельки: на что тратит деньги государственное предприятие, имеющее налоговые долги

Тонны масла и крендельки: на что тратит деньги государственное предприятие, имеющее налоговые долги

  •  131731 просмотра
"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет

"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет

  •  141517 просмотра

В Украине в мае зафиксировали 16 случаев нарушений свободы слова - ИМИ

По данным ИМИ, среди российских преступлений – 11 случаев – похищения, обстрелы телебашен и кибератаки.

Общество •   •  6786 просмотра
В Украине в мае зафиксировали 16 случаев нарушений свободы слова - ИМИ

ЕЦБ впервые за 5 лет снизил процентные ставки в еврозоне

Европейский центральный банк снизил процентные ставки впервые почти за пять лет, снизив базовую ставку с 4% до 3,75% для 20 стран еврозоны, следуя примеру Банка Канады и опережая ФРС США и Банк Англии.

Экономика •   •  5981 просмотра
ЕЦБ впервые за 5 лет снизил процентные ставки в еврозоне

За любые пожары на НПЗ несет ответственность российская сторона - ГУР

российская сторона несет ответственность за любые пожары на нефтеперерабатывающих заводах рф в связи с ее полномасштабной войной против Украины, что делает военные объекты и объекты двойного назначения законными целями для Сил обороны Украины.

Война •   •  7464 просмотра
За любые пожары на НПЗ несет ответственность российская сторона - ГУР

"На десятилетие вперед": Сырский рассказал о реформах в ВСУ

Несмотря на российскую агрессию, Украина формирует свои Вооруженные Силы, стремясь создать перспективную структуру ВСУ до вступления в НАТО.

Война •   •  5948 просмотра
"На десятилетие вперед": Сырский рассказал о реформах в ВСУ

Более 55 тысяч украинцев уже сгенерировали удостоверение ветерана в"Дії"

Более 55 000 украинцев уже получили электронные удостоверения ветерана в приложении "Дія" за день после его запуска, что позволяет им использовать электронное удостоверение ветерана вместо бумажного.

Общество •   •  6097 просмотра
Более 55 тысяч украинцев уже сгенерировали удостоверение ветерана в"Дії"

80 лет от высадки в Нормандии: мировые лидеры почтили годовщину дня”Д"

На церемонии во Франции мировые лидеры отметили 80-ю годовщину высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны. Политики призвали к защите свободы и демократии и пообещали поддержку Украине.

Война •   •  8365 просмотра
80 лет от высадки в Нормандии: мировые лидеры почтили годовщину дня”Д"

На Покровском направлении сейчас продолжается пять боестолкновений, враг применяет авиацию - Генштаб

По данным Генштаба, с начала суток на фронте российско-украинской войны произошло 58 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.

Война •   •  6800 просмотра
На Покровском направлении сейчас продолжается пять боестолкновений, враг применяет авиацию - Генштаб

Уменьшение нагрузки на преподавателей вузов: парламент принял законопроект

Верховная Рада приняла законопроект, сокращающий учебную нагрузку для преподавателей университетов с 600 до 400-500 часов в год, чтобы предоставить больше времени для исследований, инноваций и профессионального роста.

Общество •   •  7824 просмотра
Уменьшение нагрузки на преподавателей вузов: парламент принял законопроект

Рада приняла законопроект о дошкольном образовании: что изменится

Парламент принял законопроект, расширяющий права родителей и улучшающий условия труда воспитателей дошкольных учреждений, включая более длительный ежегодный отпуск и снижение рабочей нагрузки.

Общество •   •  7297 просмотра
Рада приняла законопроект о дошкольном образовании: что изменится

В первом квартале 2024 года бизнес больше всего жаловался на налоговую - Совет бизнес-омбудсмена

По данным Совета бизнес-омбудсмена, в первом квартале 2024 года предприниматели больше всего жаловались на налоговую службу.

Экономика •   •  6924 просмотра
В первом квартале 2024 года бизнес больше всего жаловался на налоговую - Совет бизнес-омбудсмена