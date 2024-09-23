В Україні припинили мобілізацію чоловіків віком до 25 років, які мали статус обмежено придатних - нардеп
Київ • УНН
Призов чоловіків 18-25 років з обмеженою придатністю до військової служби припинено. Тепер їх можна призвати лише за письмовою згодою, згідно з директивою Командування Сухопутних Військ.
В Україні припинили мобілізацію обмежено чоловіків віком з 18 до 25 років, які раніше мали статус "обмежено придатних" до служби у війську. Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.
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Зупинився призов з 18 до 25 років обмежено придатних. Призов можливий ЛИШЕ за письмовою згодою
За його словами, в директиві Командування Сухопутних Військ на Оперативні Командування та на ТЦК 116/2/1/21409 від 19.09.2024 в пункті 1 вказано про не призов чоловіків з 18 до 25 років.
Гончаренко пояснив, що ця директива через Оперативні Командування вже прийшла до обласних та районних ТЦК.
Демобілізації вже мобілізованих не має. Будем займатись і тиснути далі
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що на одному з найближчих пленарних засідань народні депутати планують розгляд закону про внесення змін до деяких законів України щодо проходження військової служби під час мобілізації особами, які не досягли 25-річного віку (реєстр. №11379-д). Закон вже ухвалений у першому читанні.