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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине прекратили мобилизацию мужчин в возрасте до 25 лет, которые имели статус ограниченно годных - нардеп

В Украине прекратили мобилизацию мужчин в возрасте до 25 лет, которые имели статус ограниченно годных - нардеп

Киев  •  УНН

23 сентября 2024, 13:25  •  11620 просмотра

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Призыв мужчин 18-25 лет с ограниченной пригодностью к военной службе прекращен. Теперь их можно призвать только по письменному согласию, согласно директиве Командования Сухопутных Войск.

В Украине прекратили мобилизацию ограниченно мужчин в возрасте с 18 до 25 лет, которые ранее имели статус «ограниченно годных» к службе в армии. Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

Детали

Остановился призыв с 18 до 25 лет ограниченно годных. Призыв возможен ТОЛЬКО по письменному согласию

- написал Гончаренко.

По его словам, в директиве Командования Сухопутных Войск на Оперативные Командования и на ТЦК 116/2/1/21409 от 19.09.2024 в пункте 1 указано о не призыве мужчин с 18 до 25 лет.

Гончаренко пояснил, что эта директива через Оперативные Командования уже пришла в областные и районные ТЦК.

Демобилизации уже мобилизованных нет. Будем заниматься и давить дальше

- подчеркнул народный депутат. 

Напомним,

Ранее УНН сообщал, что на одном из ближайших пленарных заседаний народные депутаты планируют рассмотрение закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно прохождения военной службы по мобилизации лицами, не достигшими 25-летнего возраста (рег. №11379-д). Закон уже принят в первом чтении. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Войнаполитика
aleksei-goncharenkoАлексей Гончаренко
ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
verkhovna-radaВерховная Рада
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