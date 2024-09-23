В Украине прекратили мобилизацию мужчин в возрасте до 25 лет, которые имели статус ограниченно годных - нардеп

В Украине прекратили мобилизацию ограниченно мужчин в возрасте с 18 до 25 лет, которые ранее имели статус «ограниченно годных» к службе в армии. Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

Детали

Остановился призыв с 18 до 25 лет ограниченно годных. Призыв возможен ТОЛЬКО по письменному согласию - написал Гончаренко.

По его словам, в директиве Командования Сухопутных Войск на Оперативные Командования и на ТЦК 116/2/1/21409 от 19.09.2024 в пункте 1 указано о не призыве мужчин с 18 до 25 лет.

Гончаренко пояснил, что эта директива через Оперативные Командования уже пришла в областные и районные ТЦК.

Демобилизации уже мобилизованных нет. Будем заниматься и давить дальше - подчеркнул народный депутат.

Напомним,

Ранее УНН сообщал, что на одном из ближайших пленарных заседаний народные депутаты планируют рассмотрение закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно прохождения военной службы по мобилизации лицами, не достигшими 25-летнего возраста (рег. №11379-д). Закон уже принят в первом чтении.