В Україні не спостерігається дефіцит електроенергії, графіки відключень не застосовуються - Міненерго
Київ • УНН
Наразі в Україні немає дефіциту електроенергії, енергосистема збалансована, а внутрішня генерація покриває потреби споживачів. Міністерство енергетики все ще закликає українців зменшити споживання електроенергії у пікові години вихідних, щоб стабілізувати енергосистему в умовах війни з росією.
В Україні дефіцит електроенергії не спостерігається, система збалансована, повідомили у неділю в Міністерстві енергетики, пише УНН.
Деталі
Генерація та споживання
В Мінерго зазначають, що в енергосистемі немає дефіциту електроенергії, внутрішньої генерації достатньо для покриття потреб споживачів. Планується комерційний імпорт електроенергії.
Аварійно відключався блок ТЕС, який за пів години було повернуто до роботи. У резерві три блоки і два корпуси теплоелектростанцій, які буде підключено до мережі у разі потреби. Система збалансована. Стабілізаційні графіки відключень не застосовуються
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У міністерстві наголошують, що слід зменшити навантаження на енергосистему у пікові години споживання - у вихідні дні з 10:00 до 12:00 та з 18:00 до 20:00 години.
Наслідки обстрілів
У результаті бойових дій знеструмлені лінії і підстанція 110 кВ в Донецькій області, без напруги залишилася шахта і побутові споживачі. Імпорт/експорт. На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 4000 МВ*год, експорту не передбачається.
Нагадаємо
Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що цьогоріч Україна планує розпочати будівництво чотирьох ядерних реакторів, щоб компенсувати втрати енергосектору через війну з росією.
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