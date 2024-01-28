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В Україні не спостерігається дефіцит електроенергії, графіки відключень не застосовуються - Міненерго

В Україні не спостерігається дефіцит електроенергії, графіки відключень не застосовуються - Міненерго

Київ • УНН

 • 107296 перегляди

Наразі в Україні немає дефіциту електроенергії, енергосистема збалансована, а внутрішня генерація покриває потреби споживачів. Міністерство енергетики все ще закликає українців зменшити споживання електроенергії у пікові години вихідних, щоб стабілізувати енергосистему в умовах війни з росією.

В Україні дефіцит електроенергії не спостерігається, система збалансована, повідомили у неділю в Міністерстві енергетики, пише УНН.

Деталі

Генерація та споживання

   В Мінерго зазначають, що в енергосистемі немає дефіциту електроенергії, внутрішньої генерації достатньо для покриття потреб споживачів. Планується комерційний імпорт електроенергії.

Аварійно відключався блок ТЕС, який за пів години було повернуто до роботи. У резерві три блоки і два корпуси теплоелектростанцій, які буде підключено до мережі у разі потреби. Система збалансована. Стабілізаційні графіки відключень не застосовуються

- наголошують в Міненерго.

В Україні у 2022-2023 роках було введено понад 660 МВт потужностей відновлювальної енергетики26.01.24, 18:01 • 25427 переглядiв

У міністерстві наголошують, що слід зменшити навантаження на енергосистему у пікові години споживання - у вихідні дні з 10:00 до 12:00 та з 18:00 до 20:00 години.

Наслідки обстрілів

 У результаті бойових дій знеструмлені лінії і підстанція 110 кВ в Донецькій області, без напруги залишилася шахта і побутові споживачі. Імпорт/експорт. На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 4000 МВ*год, експорту не передбачається.

Нагадаємо

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що цьогоріч Україна планує розпочати будівництво чотирьох ядерних реакторів, щоб компенсувати втрати енергосектору через війну з росією. 

Попри відсутність дефіциту: Міненерго закликає українців зменшити навантаження на енергосистему у пікові години27.01.24, 11:03 • 90053 перегляди

Павло Башинський

Павло Башинський

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