В Украине не наблюдается дефицит электроэнергии, графики отключений не применяются - Минэнерго

В Украине дефицит электроэнергии не наблюдается, система сбалансирована, сообщили в воскресенье в Министерстве энергетики, пишет УНН.

Детали

Генерация и потребление

В Минэнерго отмечают, что в энергосистеме нет дефицита электроэнергии, внутренней генерации достаточно для покрытия потребностей потребителей. Планируется коммерческий импорт электроэнергии.

Аварийно отключался блок ТЭС, который через полчаса был возвращен к работе. В резерве три блока и два корпуса теплоэлектростанций, которые будут подключены к сети в случае необходимости. Система сбалансирована. Стабилизационные графики отключений не применяются - отмечают в Минэнерго.

В Украине в 2022-2023 годах было введено более 660 МВт мощностей возобновляемой энергетики

В министерстве отмечают, что следует уменьшить нагрузку на энергосистему в пиковые часы потребления - в выходные дни с 10:00 до 12:00 и с 18:00 до 20:00 часов.

Последствия обстрелов

В результате боевых действий обесточены линии и подстанция 110 кВ в Донецкой области, без напряжения осталась шахта и бытовые потребители. Импорт/экспорт. На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 4000 МВ*ч, экспорта не предвидится.

Напомним,

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в этом году Украина планирует начать строительство четырех ядерных реакторов, чтобы компенсировать потери энергосектора из-за войны с Россией.

Несмотря на отсутствие дефицита: Минэнерго призывает украинцев уменьшить нагрузку на энергосистему в пиковые часы