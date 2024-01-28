В Украине не наблюдается дефицит электроэнергии, графики отключений не применяются - Минэнерго
Сейчас в Украине нет дефицита электроэнергии, энергосистема сбалансирована, а внутренняя генерация покрывает потребности потребителей. Министерство энергетики все еще призывает украинцев уменьшить потребление электроэнергии в пиковые часы выходных, чтобы стабилизировать энергосистему в условиях войны с Россией.
На Южном направлении враг несет потери: почти 80 оккупантов и 6 единиц техники потеряно захватчиком на левом берегу
За минувшие сутки украинские войска нанесли значительные потери российским войскам на южном направлении: 77 погибших, уничтожено большое количество техники и вооружения. В то же время на Купянском и Лиманском направлениях было отражено 16 российских атак.
За прошедшие сутки в небе над Украиной наблюдалось некоторое затишье: Игнат назвал причины
За прошедшие сутки активность российской авиации над Украиной была незначительной, вероятно, из-за погодных условий и военных целей России. Однако вечером Россия нанесла удар баллистическими ракетами и ударными беспилотниками, четыре из которых Украина перехватила.
Трамп выразил свое несогласие с иммиграционным соглашением о границе, назвав это "катастрофой"
Бывший президент Трамп категорически не согласен с обсуждаемым в Конгрессе иммиграционным соглашением, называя южную границу США "открытой раной" и "худшим в истории". Он предупреждает, что отсутствие пограничного контроля означает "100-процентную вероятность" крупных террористических атак на территории США.
У россиян остается около 900 высокоточных дальнобойных ракет - Игнат
Несмотря на то, что россия осуществила три крупные ракетные атаки на Украину с 29 декабря по 8 января, спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что у россии осталось около 900 высокоточных ракет дальнего радиуса действия. Игнат отметил, что Россия производит около 100 ракет в месяц, но тратит их из-за постоянных атак против Украины.
роспропаганда распространяет фейки о якобы убийстве сотрудника ТЦК в Харькове - Центр стратегических коммуникаций
российская пропаганда распространяет фейковые новости о якобы убийстве сотрудника ТТУ в Харькове. На самом деле между двумя гражданскими лицами произошел бытовой конфликт, в результате которого один из них убил другого и выбросил его тело на железнодорожные пути.
На Купянском и Лиманском направлениях было отражено 16 вражеских атак - Фитьо
Украинские войска отбили 16 российских атак в районе Купянска и Лимана, уничтожив 72 единицы военной техники и убив 267 российских оккупантов. Россияне продолжили попытки наступления под Купянском, но были отброшены украинскими защитниками, которые по возможности переходили в контратаки.
Оккупанты на оккупированных территориях создали отряд вроде "Смерша" для выявления сопротивления - Федоров
россияне создали в Запорожье подразделение вроде "Смерша" для выявления сопротивления и "расправы" с ним. Они также начали промывать мозги детям, создав подразделение подростков "Воин", которое распространяет российскую пропаганду.
Армия рф осуществила 33 атаки БпЛА по Запорожской области и почти 100 артударов по прифронтовым населенным пунктам
За минувшие сутки российские войска совершили 33 атаки с беспилотников по Запорожской области и почти 100 артиллерийских обстрелов прифронтовых населенных пунктов. В результате обстрелов были разрушены жилые дома и объекты инфраструктуры, но обошлось без жертв.
россияне 6 раз обстреляли Сумщину: в приграничной зоне прозвучало 24 взрыва
российские войска шесть раз обстреляли приграничные районы Сумской области в течение ночи, в результате чего произошло 24 взрыва в нескольких населенных пунктах. Минометы, артиллерия и стрелковое оружие обстреливали Белопольскую, Шалыгинскую, Эсманскую и Дружбовскую.