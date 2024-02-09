В Україні масштабна повітряна тривога через зліт ворожого МіГ
Київ • УНН
В Україні оголосили ракетну загрозу після зльоту літака МіГ-31К рф. Повітряна тривога оголошена в усіх регіонах.
По всій Україні оголосили повітряну тривогу через зліт літака МіГ-31К рф, передає УНН.
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Повітряну тривогу оголошено у всіх областях України.
У Повітряних Силах ЗСУ повідомляють про ракетну небезпеку по всій території України через зліт ворожого МіГ.
Ракетна небезпека по всій території України. Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка", -йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у Telegram.
Раніше у ПС ЗСУ попереджали, що російські бомбардувальники Ту-95 маневрували поблизу ліній запуску ракет.