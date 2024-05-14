В Україні майже вдвічі збільшилась кількість тварин хворих на сказ у порівнянні з минулим роком
Київ • УНН
У першому кварталі 2024 року кількість населених пунктів в Україні, де є тварини, інфіковані сказом, майже подвоїлася порівняно з аналогічним періодом 2023 року, сягнувши 369 населених пунктів.
Станом на перший квартал цього року в 369 населених пунктах України були виявлені тварини, хворі на сказ. Для порівняння, за аналогічний період у 2023 році ця кількість становила 190 населених пунктів. Про це розповів голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Сергій Ткачук під час брифінгу у вівторок, передає кореспондент УНН.
Станом за перший квартал в нас виявлено 369 населених пунктів, де підтверджені тварини, які хворіли на сказ. Якщо порівняти, то за перший квартал 2023 року було 190 таких населених пунктів, а сумарно за рік було понад 1000 таких населених пунктів, де повністю підтверджено, що тварина, з якою контактували, хвора на сказ
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