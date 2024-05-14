В Украине почти вдвое увеличилось количество животных больных бешенством по сравнению с прошлым годом

По состоянию на первый квартал этого года в 369 населенных пунктах Украины были обнаружены животные, больные бешенством. Для сравнения, за аналогичный период в 2023 году это количество составляло 190 населенных пунктов. Об этом рассказал председатель Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Сергей Ткачук во время брифинга во вторник, передает корреспондент УНН.

По состоянию за первый квартал у нас выявлено 369 населенных пунктов, где подтверждены животные, которые болели бешенством. Если сравнить, то за первый квартал 2023 года было 190 таких населенных пунктов, а суммарно за год было более 1000 таких населенных пунктов, где полностью подтверждено, что животное, с которым контактировали, больное бешенством - рассказал Сергей Ткачук.

Напомним

Украина профинансировала вакцины для противоэпизоотических мероприятий для диких и домашних животных, ведь все чаще фиксируются случаи заболеваемости бешенством именно у домашних животных.

При поддержке ВОЗ Украина перейдет на диагностику бешенства у животных с помощью ПЦР-тестов